“Entiendo que viene de arriba”: Kylian Mbappé sobre las publicaciones de jugadores del Real Madrid en Instagram

El último fin de semana, el mundo del fútbol giró alrededor del Kylian Mbappé y su decisión de rechazar al Real Madrid para renovar con el París Saint-Germain (PSG) algo que le trajo más críticas que aceptación, principalmente por parte de los jugadores merengues, incluyendo a su amigo Karim Benzema y de los fanático.

Y precisamente de esas críticas por parte de los jugadores, es que Mbappé habló en una entrevista concedida al diario ‘Le Parisien’, dejando saber que entendía las publicaciones de ellos en Instagram y que también “sabía” que lo hacía por órdenes que “vienen de arriba”.

PSG : après sa prolongation à Paris, Mbappé va s’expliquer avec Benzema

➡️ https://t.co/uPAAouHaOm pic.twitter.com/bG5jxCaGaP — Le Parisien | sport (@leparisiensport) May 23, 2022

“Vi que casi todos los jugadores del Real Madrid sacaron. No hace falta ser demasiado listo para entender que viene de arriba, ¿no?“, expresó el delantero del PSG sobre las ‘stories’ que subieron todos los futbolistas del Real Madrid en la red social Instagram.

Principalmente una de las imágenes que más llamaron la atención fue la publicada por Karim Benzema, quien compartió una fotografía del rapero Tupac Shakur con uno de los amigos que lo traicionó, un claro mensaje a Mbbapé quien es considerado un por el madridismo como un “traidor”.

Los huevazos de #Benzema “llamando” traidor a #Mbappe poniendo esta foto del rapero #Tupac y quién le traicionó (y arriesgando, por tanto, su relación en la selección francesa en año de mundial)… es de un MADRIDISMO brutal. Por encima de todo lo demás.

🙌🏼🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/YlkeZ2OFuC — Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) May 22, 2022

Luego que el actual pichichi de LaLiga fuera nuevamente convocado a la selección de Francia, se desataron múltiples opiniones sobre la buena relación que nació con el delantero del PSG y lo bien que se combinan en el campo, por lo que de inmediato se especuló que encajaría a la perfección en el Madrid.

Ahora que la “Tortuga Ninja” ha decidido quedarse en el Parque de los Príncipes, se dice que dicha relación se ha roto, sin embargo, el joven jugador ha dicho que hablarán del asunto en la próxima convocatoria internacional. “Cuando nos encontremos, lo discutiremos. Antes no hablamos del Madrid porque no quería forzar la situación. Él me preguntará y yo le explicaré”, precisó.

Kylian Mbappé insistió en que “no tenía un acuerdo con nadie”, pero que sí discutió las ofertas que llegaron: “Le doy las gracias al Madrid y puedo entender la decepción. Todos los madridistas querían acogerme como uno de los suyos, así que solo les agradezco todo el amor que me dieron. No he dicho que no al Madrid, dije que sí a Francia y al proyecto del PSG”.

El campeón del mundo en Rusia 2018, manifestó que “no se puede comparar Madrid con París” y que “las reglas del Balón de Oro han cambiado” en relación a una pregunta que le hicieron sobre dónde es más fácil ganar el premio al mejor jugador del mundo. “No importa dónde juegues”, sentenció.

