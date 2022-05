“¿Cómo van a saber si soy buen o mal padre?”: Chicharito Hernández rompe a llorar al hablar de sus hijos [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Javier “Chicharito” Hernández no pudo contener las lágrimas al hablar de sus hijos durante una entrevista con el presentador Jorge Ramos, para el programa Algo personal. Hasta ahora, el delantero de LA Galaxy había evitado compartir demasiada información de su vida privada y de su separación de la modelo australiana Sarah Kohan. Sin embargo, en esta ocasión, se sinceró acerca de su actual situación familiar para reconocer que no resulta ideal.

“No lo he mostrado, pero estos dos últimos años la gente ha hablado y ha dicho que soy mal padre, cuando no tienen ni idea porque yo no he publicado nada ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber si soy un buen o un mal padre?”, lamentó el deportista sin poder contener las lágrimas. “Me he guardado eso para mí, nada más para mí; para yo lidiarlo, para yo aprender, para yo crecer, para yo amarlos. Estos dos años he experimentado mucho dolor”.

A pesar de todo, el mexicano se esfuerza al máximo para estar lo más presente posible en la vida de los pequeños. Sabe que, algún día, podrá explicarles por qué no los está viendo tanto como le gustaría.

“Son los dos seres que más amo en mi vida. Me encantaría que las cosas fueran diferente. No lo están siendo, y no queda más que sacarle jugo, aprender. Sé que mis hijos, cuando crezcan, sabrán cosas; tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido, y que no puedo vivir con ellos ahorita, pero haré que valga la pena”.

El futbolista compartió un fragmento de la conversación en sus redes sociales, donde sus seguidores le enviaron un sinfín de mensajes de apoyo. El actor Sebastián Rulli, en concreto, que también es un padre separado, comentó: “Eres un crack en toda la extensión de la palabra. Un ser humano con un corazón enorme y un ejemplo de padre. ¡Doy fe! Dale tiempo al tiempo”.

