Tiendas que estarán abiertas en Memorial Day

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Memorial Day o Día de los Caídos –que se celebra este 30 de mayo– es el día en que honramos a los que murieron en defensa de nuestro país. Es una fiesta nacional y se considera el comienzo no oficial del verano. También es uno de los días en donde las tiendas más famosas ofrecen algunos de los descuentos más grandes del año.

Por eso, si tú quieres aprovechar los buenos descuentos y promociones, entonces te convendría visitar algunas de las cadenas que estarán abiertas en este Memorial Day, las cuales son:

–Home Depot estará abierto de las 6 a.m. a las 10 p.m.

–Kohl’s estará abierto de las 10 a.m. a las 10 p.m.

–Lowe’s estará abierto de las 6 a.m. a las 10 p.m.

–Macy’s estará abierto de las 11 a.m. a las 8 p.m.

–Sam’s Club estará abierto de las 8 a.m. a las 6 p.m.

–Target estará abierto de las 9 a.m. a las 10 p.m.

–Trader Joe’s estará abierto de las 8 a.m. a las 9 p.m.

–Walmart estará abierto de las 7 a.m. a las 11 p.m.

Las tiendas esperan que los consumidores continúen superando el mal desempeño de la economía –la cual se contrajo en el primer trimestre del año– y sigan comprando y aprovechando las ofertas que ofrecen.

Cabe señalar que las ventas en tiendas aumentaron un 0.9% en abril, según el Departamento de Comercio de EE.UU., ya que la oferta y la producción mejoraron y hubo más gastos en los restaurantes, según datos de 24/7 Wall St.

Estos datos sugieren que, a pesar de que se está registrando una mayor inflación, el aumento de las tasas de interés y una caída en la confianza del consumidor, el aumento de los salarios y los ahorros acumulados por los consumidores durante la pandemia ayudaron a impulsar las ventas.

También te puede interesar:

– Récord: la venta de casas nuevas en Estados Unidos registra en abril una baja de 16.6% en el último año

– 10 alimentos que no debes comprar en oferta

– Cómo ahorrar dinero en verano, cuando todo suele ser más caro