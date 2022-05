Niurka Marcos arremete contra Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos’: “Hay personas mediáticas que sobreviven”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Niurka Marcos en ‘La Casa de los Famosos’ ha hablado de Ninel Conde, el ‘Bombón asesino de México’. La mexicana e integrante de la segunda temporada del reality show de Telemundo aseguró que Conde es una persona mediática que ha sabido sobrevivir.

“Tú no me quieras ver perreando con el ‘bombón asesino’ y haciendo como ella…”, dijo Marcos mientras bailaba y se tocaba el cuerpo en compañía de Brenda Zambrano, quien entonó una parte del tema ‘El Bombón Asesino’, de Conde. “Me dicen bombón insaciable”, cantó Zambrano.

A lo que rápidamente Marcos respondió: “Perdón, mi amor, ese tono no lo va a agarrar ella, jamás…”, dijo la mexicana. “Ella está muy por debajo de ese tono. En esta farándula intérpretes. Hay grandes cantantes, hay grandes intérpretes y hay personas mediáticas que sobreviven, ella es una de ellas”, sentenció Marcos.

La publicación sobre estas declaraciones que dio Marcos fue hecha en la cuenta de Instagram de Telemundo y hasta el momento ha cosechado casi 40,000 me gustas y más de 1,000 comentarios. Estos son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de esta red social y televidentes de ‘La Casa de los Famosos’:

“Tremenda envidia le tiene a Ninel Conde, porque siempre está hablando de ella. Lamentable”, “Niurka es única como dice las cosas y me encanta por sus locuras, debe ser divertido una fiesta con la Niurka. Pero mi favorita para que gane es Laura . I’m sorry for you”, “Cada dia me desencanto más de Niurka… está dejando ver quien realmente es… por escándalos es famosa.. por talento no se. Que conste no soy fanatico de Ninel , pero tiene mas talento”, “Cada quien tiene su encanto, Niurka y Ninel dos bellezas y personalidades distintas, Niurka me suena inseguridad. No deberías, tú tienes lo tuyo también”, “Habla de las personas mediáticas que sobreviven, mujer si usted es la primera que sobrevive de escándalos” y “Niurka es talentosa, pero que hablé mal de otra colega o de otra mujer ya se pasa… respeto sobre todo entre nosotras…” son algunos de los comentarios más destacados.

Sigue leyendo: A Laura Bozzo se la llevaron a la suite de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo habla de Niurka Marcos: “Ella en México no es muy querida”