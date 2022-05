¿No habrá concierto para el Manchester City? Liam Gallagher aclara que hackearon su página web

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Liam Gallagher no ha cancelado, ni tiene intención de hacerlo, el concierto que tiene programado para este miércoles 1° de junio, en el estadio del Manchester City, un espectáculo concebido precisamente para festejar con los aficionados el título de la Premier League cosechado por el equipo de sus amores.

¡SOMOS CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE 2021-2022! 🏆💙 pic.twitter.com/I041ekygIR — Manchester City (@ManCityES) May 22, 2022

Sin embargo, hasta hace solo unas horas, su propia página web aseguraba que el recital había tenido que ser suspendido por una serie de razones que no habían sido concretadas. Según el que fuera vocalista de Oasis, que no tardó en echar mano de su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto, uno o varios piratas informáticos habrían accedido a su espacio digital para hackearlo y gastarle una broma muy pesada.

“He oído alertas de que alguien ha hackeado mi web oficial para decir que el concierto de Mánchester ha sido cancelado. De eso nada, nos vemos en el Etihad Stadium para celebrar con los campeones de Inglaterra, el Manchester City Football Club”, aclaró el polémico intérprete en su perfil de la citada red social. I hear some 🛎 end has hacked my official website saying that the MANCHESTER gig is cancelled it’s not see ya there MCFC CHAMPIONS OF ENGLAND 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 LG x— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 28, 2022

Por supuesto, numerosos fans se lanzaron en tromba a la sección de comentarios para festejar la buena noticia y para preguntarle también si se había identificado y dado caza a los responsables de esta intromisión ilegal. Todavía no ha ocurrido, pero Liam espera que los hackers sean apresados lo antes posible para que den explicaciones.

“Todavía no, pero los encontraremos. Puedo decirles que se metieron en un buen lío. No, estoy bromeando. Todo está bien, y no pienso cancelar”, agregó en tono conciliador.

Eh no need for that la I come in peace I’m being serious top season top team what more do I have to say— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 29, 2022

