Nadal tras su partido de Roland Garros ante Djokovic: “He jugado mi mejor partido en los últimos cuatro meses” [Video]

El tenista español Rafael Nadal aseguró este martes, luego de su encuentro ante Novak Djokovic por los cuartos de final de Roland Garros, que jugó a gran nivel ante el serbio aunque en los últimos meses no había podido competir a ese nivel.

Nadal recordó que las lesiones lo han marginado del máximo nivel pero que al menos hoy le alcanzó para batir al tenista serbio.

“He jugado mi mejor partido en los últimos cuatro meses, pero por falta de hábito de jugar a este nivel he perdido ese segundo set. Jugar bien, mantener la intensidad mental y física es un hábito, y estos tres meses y medio ni lo he podido entrenar ni competir. Por eso tiene más valor la victoria. En el tercer set he tenido un buen nivel y en el cuarto no he perdido la esperanza”, señaló.

De igual manera Rafael Nadal aseguró estar “emocionado” y consideró que durante el choque fue el que dominó más minutos del partido.

“Si miramos las cuatro horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él. Se me ha escapado un segundo set que no debía haberse ido con doble ‘break’, pero es lo que tiene jugar contra Novak”, dijo tras ganar al serbio 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4).

Por último, Nadal también dejó abierta la puerta a que este Roland Garros pudiera ser el último, pero que tendrá la respuesta cuando finalice el torneo.

“Aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero voy a poder competir y es lo que estoy haciendo. No es momento de dar muchas explicaciones. Cuando termine el torneo lo explico”, dijo.

Ahora, Nadal se enfrentará al ruso Alexander Zverev en las semifinales del torneo el próximo viernes 3 de junio y de vencer buscará el día domingo su título número 14 en Roland Garros.

