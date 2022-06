¿”La loba” se olvidará de su “tigre” con Superman?: Shakira es seis años mayor que Henry Cavill, pero a él le gusta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que esta vez todo es cierto y que la historia de amor de Shakira y Gerard Piqué ha llegado a su fin. “La Loba” ha dejado de estar loca por su “tigre” y la separación según contaron Laura Fe y Lorena Vázquez en “Mamarazzi” es toda una realidad. A través de El Periódico de Cataluña estas periodistas informaron que la colombiana se había enterado de todo el engaño y que ahora Piqué ha retomado su vida de soltero, porque se ha ido de casa.

Ante los hechos todos están hablando de Henry Cavill, y es que se ha hecho viral un video en el que el famoso protagonista de Superman interrumpe una entrevista para poder ver más y mejor a Shakira, a quienes muchos también apodan “Loba” por su famosa canción “She Wolf”.

Y mientras muchos fantasean con que Cavill y Shakira se conozcan y se vuelvan íntimos, otros recuerdan las canciones con las que Shakira ha podido expresar sus sentimientos en torno al padre de sus hijos. El mundo supo que ella estaba locamente enamorada de Piqué gracias a su tema “Loca” en donde cantaba claramente: “Soy loca con mi tigre”, en donde muchos, tanto como ella misma, facilmente sustituían tigre por Piqué a la hora de cantar.

Ahora, “Te Felicito” es la canción que tiene a todos hablando, porque asumen que con este tema ella da posa zanjada su historia amorosa al lado de Piqué, ya que en ella dice: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

Ahora, pese a todo lo anterior, y a las ilusiones que muchos tienen sobre Henry y Shakira, lamentamos decirles que éste tiene novia.

Lee más sobre Shakira y Gerard Piqué aquí:

Suzy Cortez asegura que Gerard Piqué le escribía por Instagram preguntándole por su trasero

Gerard Piqué ya no vive con Shakira, porque le fue infiel y la colombiana lo descubrió todo

Dicen que Shakira tiene las pruebas en la mano: atrapó a Gerard Piqué con otra