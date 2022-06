Gerard Piqué ya no vive con Shakira, porque le fue infiel y la colombiana lo descubrió todo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Mamarazzis” es un podcast de El Periódico conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, las españolas son las responsables de la exclusiva que indica la separación de Shakira y Gerard Piqué. Aseguran que todo esto ha sido por una infidelidad del catalán y la colombiana parece tener las pruebas en la mano. ¡Gerard Piqué ha tirado 12 años de relación a la basura!

Según expusieron las periodistas, el defensa central del FC Barcelona ya se ha ido de casa. Shakira se queda así con sus hijos Sasha y Milan. Se desconoce cuáles han sido los términos de la supuesta separación, ya que en los últimos días la prensa captó a Shakira muy sonriente tanto en Nueva York como en Cannes, eso sí, siempre sola, sin la compañía de Piqué. Lo que ahora llama la atención, debido a que el deportista ya no está cumpliendo con ninguna fecha deportiva.

Fa y Vázques contaron en su podcast que Shakira tiene el nombre y el apellido de la tercera en discordia y al parecer éste podría darse a conocer pronto. Aunque tampoco se cree que Piqué le sea fiel a esta mujer, ya que según cuentan actualmente sale mucho de noche y en estas discotecas o bares se deja ver acompañado por otras féminas.

La última canción de Shakira, “Te Felicito”, dicen ahora que podría ser un guiño a la infidelidad de Piqué. Con la cual le asegura que por mucho que vuelva pidiéndole disculpas, ella ha dejado de creer.

Las periodistas rescataron estas frases de su nueva y última canción: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

Aquí puedes encontrar el podcast Mamarazzi de Laura Fa y Lorena Vázquez.

Lee más de Shakira y Gerard Piqué aquí:

Dicen que Shakira tiene las pruebas en la mano: atrapó a Gerard Piqué con otra

Shakira sale de fiesta en Cannes y seduce con un mini vestido dorado

Recuerda la mansión que Shakira comparte con Piqué en Barcelona