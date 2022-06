“Canelo Álvarez me dijo que yo era un peleador horrible, pero le ganó un boxeador muy básico”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A casi un mes de perder contra Dmitry Bivol, lo que significó su segundo descalabro como profesional, siguen lloviendo las críticas hacia Saúl “Canelo” Álvarez. En esta oportunidad es Demetrius “Boo Boo” Andrade quien arremetió contra el boxeador tapatío.

Demetrius Andrade criticó a #Canelo Álvarez por lo mostrado en el combate contra Dmitry Bivol. 💥💥https://t.co/TIv1ySSEoz — MARCAenUSA (@MARCAenUSA) June 2, 2022

Durante una entrevista con el canal de boxeo Fight Hype, Demetrius criticó a Canelo por haber perdido con un peleador a quien calificó de tener fundamentos muy básicos como Dmitry Bivol. Y eso que Saúl calificó al estadounidense como un peleador horrible.

(Canelo) me dijo que yo era un peleador horrible, pero a él le ganó un peleador (Bivol) con fundamentos muy básicos. Yo no hago nada de esa mierda, de tirar uppers desde muy lejos y conectarlos. Él estaba simplemente parado. Bivol simplemente estaba parado tirando. Y yo no, yo me muevo; esquivo, tiro golpes”. Demetrius Andrade

En este sentido, el boxeador de Rhode Island indicó que no le sorprendió que el mexicano perdiera contra el ruso en Las Vegas: “Ahora la gente llora y dice ‘es que no debe estar en 175’. Pero se les hizo bien cuando me esquivó a mí, para ir a pelear con un (Serguéi) Kovalev acabado y lastimado. Paren con eso”.

Vale recordar que Boo Boo y Canelo protagonizaron un encontronazo en 2021, cuando el estadounidense interrumpió la conferencia de prensa posterior a la pelea de Álvarez frente a Billy Joe Saunders. En ese entonces, Andrade le gritó a Álvarez que lo estaba evitando.

Demetrius Andrade crashes Canelo’s post fight presser and gets cursed out! pic.twitter.com/m90l1mjd7Y— Boxing Insider.com (@BoxingInsider) May 9, 2021

