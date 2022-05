“Canelo se está sobrevalorando”: leyenda del boxeo mexicano le quita méritos a Saúl Álvarez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Originario de Jalisco, pero adoptado por el Distrito Federal, Rafael “Huascato” Herrera es considerado una leyenda del boxeo mexicano. En este sentido, cuenta con los pergaminos suficientes para emitir su opinión sobre su coterráneo Saúl “Canelo” Álvarez.

Herrera dejó récord profesional de 48 triunfos (19 por la vía rápida), con 9 derrotas y 4 empates. A pesar de que no está muy familiarizado con el boxeo actual, el excampeón mundial de peso gallo considera que Canelo se está sobrevalorando.

“Creo que Canelo se está sobrevalorando él solo. Hay que saberse medir”, declaró Huascato Herrera durante una entrevista con Izquierdazo. “No es el mejor del mundo”, agregó.

Canelo Álvarez subió a la división de los semipesados para retar a Dmitry Bivol, quien lo venció por decisión unánime en Las Vegas. En este sentido, Herrera considera que el tapatío no debería arriesgarse a subir de peso.

Está invadiendo otros pesos para hacer más historia de lo que ya hizo, y puede pagar las consecuencias de ello, ojalá que no”. Rafael Herrera

En este sentido, indicó que disfruta las peleas de Canelo solo por el hecho de ser mexicano: “Lo veo porque es mi paisano, porque es de Jalisco y porque es nuestro representante en la actualidad; pero no estoy esperando nervioso a qué hora viene. No me atrae a mí, en lo personal. No me atrae su boxeo”.

También puedes leer:

– ¿Dmitry Bivol o Gennady Golovkin? Canelo Álvarez decide a quién enfrentará en septiembre

– ¿Se calienta el combate contra Dmitry Bivol? hija de Canelo Álvarez saca la lengua en plena conferencia [Video]

– “Solo cae quien está de pie”: la esposa de Canelo Álvarez sale en defensa de su campeón mundial