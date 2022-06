¡Qué peligro! Ambientalista protestó en pleno Roland Garros atando su cuello en la malla de la cancha [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de la escalofriante lesión de Alexander Zverev en la primera semifinal, en el segundo partido por un cupo a la final del Roland Garros 2022 se vivió una escena que puso en tensión a todos los asistentes que se dieron cita en el Philippe Chatrier de París.

Se disputaba el tercer set del duelo entre Casper Ruud y Marin Cilic por un puesto en la gran final del Abierto de Francia contra Rafael Nadal y de pronto se detuvo el compromiso. Todos se quedaron atónitos al ver como una chica enganchaba su cuello con una cinta a la malla de la cancha principal.

Alizée tiene 22 años de edad y es una activista francesa / Getty Images

El motivo de su protesta fue enviar un mensaje de concientización sobre el calentamiento global y la preservación ambiental. Es una chica de 22 años de edad identificada con el nombre Alizée. En su camiseta blanca se podía leer: “we have 1028 days left” (Nos quedan 1028 días).

TENSIÓN – Protesta en medio de Ruud vs. Cilic en #RolandGarros… Partido demorado. pic.twitter.com/brRTZUBEW5 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2022

Luego que el partido fuera detenido varios minutos mientras la seguridad del estadio desataba a la protestante, en la página web de Alizée se publicaron unas declaraciones suyas para explicar su acto en la arcilla del segundo Grand Slam del tenis en este 2022.

“He entrado en la pista porque no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante esto”, escribió.

Luego argumentó: “Estamos en 2022 y es hora de afrontar la realidad, el mundo al que nos envían los políticos es un mundo al que Roland Garros ya no podrá existir. Hoy entré a la cancha porque ya no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante la emergencia climática”. "Estamos en 2022 y es hora de afrontar la realidad, el mundo al que nos envían los políticos es un mundo al que Roland Garros ya no podrá existir. Hoy entré a la cancha porque ya no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante la emergencia climática”.

– Alizée, 22 años. pic.twitter.com/M1DukwvqSM— Marcos Zugasti (@marcos_z) June 3, 2022

La web fue tumbada, pero varios periodistas franceses tuvieron acceso a la información y pudieron recopilar los argumentos de la ambientalistas involucrada en la protesta,

Te podría interesar:

– Los memes dejan en ridículo a México por la paliza que sufrió ante Uruguay en EE.UU.

– Ecuador se impone a Nigeria e inicia con el pie derecho su preparación al Mundial Qatar 2022

– Máximo anotador: Horford liquidó el primero de Las Finales a favor de los Celtics (Videos)