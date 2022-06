Hombre de Carolina del Norte se gana la lotería y decide ocultarle a su esposa el jugoso premio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando una persona “le pega al gordo” lo primero que hace es contarle a su pareja sentimental o bien a la persona que más confianza le tenga, sin embargo, hay quienes prefieren quedarse callados por varias razones: miedo a ser asesinados (como ha pasado en otras ocasiones), temor a vivir un secuestro e incluso evitar un ataque al corazón.



Sin embargo, Jone Buadromo decidió no contarle a su esposa por una sencilla razón, ¡la quería sorprender con el premio el día de su cumpleaños!



De acuerdo con el ganador, cuando llegó el anhelado día, ésta no le creyó, así lo dio a conocer la Lotería de Educación de Carolina del Norte.



“Ella pensó que estaba haciendo una broma o algo así”, dijo el feliz ganador Jone Buadromo a través de un comunicado de prensa. Y agregó: “Le dije, ‘no, realmente ganamos’”.



La prensa local informó que Buadromo, de 72 años, se hizo del premio tras acudir al Handy Mart de Alliance.



Según recuerda, mientras estaba en la tienda de conveniencia, aproximadamente a 130 millas al suroeste de Raleigh, compró un boleto de $3 para el juego Powerball y resultó ganador al instante.



El empleado del lugar lamentó que no hubiera ganado el premio mayor, pero le dio la noticia de que su boleto tenía un premio de nada más y nada menos que de $100,000.



Lo primero que el ganador pensó es que se trataba de una broma: “Yo tampoco lo creía al principio. Sólo traté de mantener la calma lo más posible”.



Jone Buadromo no reclamó el premio de inmediato, sino que esperó dos largos meses para hacerlo y de paso no le contó nada a su pareja.



“Esperé hasta finales de mayo porque quería sorprenderla en su cumpleaños con la noticia”, detalló el afortunado jugador.



El hombre al final recibió $71,011 de los $100,000 por los impuestos que le retuvo el gobierno y ya sabe lo que hará con ese dinero, ¡se comprará una casa en la playa!.



Te puede interesar:

Acusan a pastor de Missouri de matar a un hombre que presuntamente estaba teniendo una aventura con su esposa

Lo que se sabe del hombre armado que entró a un hospital de Los Ángeles y apuñaló a un médico y dos enfermeras

Mujer de Pensilvania es acusada de asfixiar a su hijastro; el bebé tenía cuatro toallitas húmedas en la garganta

Hispano condenado a cadena perpetua es asesinado después de una intensa persecución