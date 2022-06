Mayeli Alonso aseguró que Ivonne Montero “no tiene dignidad” tras las falsas acusaciones de supuestamente haber sido vendida a Lupillo Rivera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mayeli Alonso, quien fue una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’, arremetió contra la actriz Ivonne Montero, pues la tildó de no tener dignidad por todas las cosas que ha divulgado durante su estadía en el mencionado reality show. Esta última habría dicho que el cantante Lupillo Riversa habría comprado a los parientes de su exesposa para poder casarse con ella.

El programa que transmite Telemundo se ha prestado para que salgan cualquier tipo de comentarios tanto negativos como positivos y es que tanto Nacho Casano, como Lewis Mendoza e Ivonne habrían comenzado a decir que el padre de Alonso la vendió a Rivera. Además, un comentario que fue en contra de ella misma fue que dijo que al inicio de todo no se quería casar con él.

Tras todo el escándalo donde se vio sumergida deicidió romper el silencio y le envió un mensaje a los que en algún momento de su vida fueron sus compañeros. Para ella fue bastante delicado considerando que su padre ya no se encuentra con vida.

“La verdad, qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia… Son acusaciones muy graves, para empezar, porque mi papá ya murió, es algo muy fuerte escuchar eso”, dijo durante una transmisión de La Mesa Caliente.

La también empresaria no se aguantó ante las fuertes acusaciones a las que ha sido sometida, y lo peor es que ella ya no pertenece al reality para poder defenderse, pues gran parte de esos comentarios se registraron luego de su eliminación.

A su vez, Alonso fue fuerte y clara con las palabras que le envió a la actriz donde de una manera bastante fuerte dio una descripción de ella delante de todos.

“Qué triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos. Entonces, para ella es normal, me imagino. Para mí, no, y se me hace una ofensa”, detalló en el mencionado programa. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

La empresaria dijo que su familia no hubiese sido capaz de algo así, tampoco ella lo hubiese permitido.

“Qué tan bajos escrúpulos tiene ellos para imaginarse que un papá como el mío, como yo, de donde vengo, que me pueda vender”, agregó.

Te puede interesar:

· Actriz Ivonne Montero rompió en llanto en ‘La Casa de los Famosos 2’ tras hablar de su hija porque requiere de “más cirugías”

· VIDEO: Aleida Núñez e Ivonne Montero se enfrentaron cara a cara para arreglar sus diferencias

· Ivonne Montero preocupada; la confunden con Inés Goméz-Mont y le piden entregarse a Interpol