Se casaron: Así fue la boda religiosa entre la presentadora Karina Banda y Carlos Ponce en México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Recientemente muchas parejas del mundo del entretenimiento han aprovechado para casarse, la particularidad de todos es que lo han querido hacer en secreto para poder disfrutar en la intimidad con sus seres queridos más cercanos.

Tal fue el caso de la presentadora Karina Banda y el cantante Carlos Ponce que este fin de semana decidieron realizar su boda religiosa. Recordemos que la pareja el año pasado se casó por el civil.

Además, la ceremonia fue realizada en Valle Bravo en México, y fue el pasado viernes cuando realizaron la fiesta de bienvenida para todos los invitados, reveló People en Español. Hasta el momento los recién casados no han revelado la primera foto juntos en sus redes sociales.

Por su parte, la mexicana llegó agarrada de la mano de su padre quien fue el encargado de entregarla en el altar para que la recibiera nuevamente el también actor. “Lo amo. La paz que da (es única), Carlos trae paz a mi vida”, reveló la novia en exclusiva para la mencionada revista.

Cuando se casaron por el civil no pudieron hacer una fiesta para celebrar su unión, pues todavía se encontraba bastante delicado el tema de la pandemia y las condiciones no estaban dadas para hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión todo fue muy diferente y es que Banda explicó el motivo.

“Queríamos una ceremonia pequeña y muy significativa en donde pudiéramos intercambiar nuestros votos”, dijo la ganadora de seis Emmy a People en Español.

Karina manifestó que dicha ceremonia fue más especial de lo que esperaron porque pese a todos los años que la pareja tiene junta, los familiares de ella no conocían a los hijos de su esposo, fue en esta ocasión cuando se pudieron conocer todos. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

“Tenemos cuatro años juntos, mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, no conocían a los hermanos de Carlos. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la de él no se conocían. El hecho de tenerlos aquí no tuvo precio“, revelaron en la mencionada entrevista.

Tras el paso de la tormenta tropical Agatha donde ha dejado hasta inundaciones, muchos de los invitados no pudieron asistir el pasado viernes a la ceremonia de recibimiento, pues no existían las mejores condiciones para poder tomar un vuelo y viajar hasta México.

Te puede interesar:

· Karina Banda y Carlos Ponce están muy emocionados por su nuevo “bebé” y lo presentarán dentro de poco

· Karina Banda y Carlos Ponce se irán a Turquía para transmitir ‘La Isla Enamorándonos’

· Karina Banda aseguró que siente “felicidad máxima” por lo que se viene en el próximo reality show de Univision