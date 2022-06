Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las frutas son parte de una dieta saludable, no solo son nutritivas, también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades y promueven una vida longeva. Compartimos cinco de las opciones de fruta más saludables y beneficiosas que puedes comer durante el verano.

5 frutas de verano más nutritivas para disfrutar

1. Sandía

La sandía es perfecta para el verano, puede ayudarte a mantenerte hidratado ya que el 92% de esta fruta es agua. Su vibrante color rojo se debe a un pigmento antioxidante llamado licopeno. También aporta algo vitamina C y vitamina A.

El licopeno puede proteger tu cuerpo contra el estrés oxidativo y ofrecer cierta protección contra ciertas toxinas ambientales.

Es ideal para comer sola, en ensalada de frutas e incluso asada a la parrilla.

2. Bayas

Las bayas incluyen fresas, arándanos, moras y frambuesas. Las bayas son ricas en antioxidantes, especialmente antocianinas, flavonoides que se han asociado con efectos beneficiosos para el cerebro y corazón. Investigadores han encontrado que su consumo puede reducir el riesgo de Alzheimer y Parkinson y mejorar la salud cardiovascular.

Además, de antocianinas, las bayas son fuente de vitamina C. Media taza de fresas aporta 49 mg de vitamina C, el 54% del valor diario recomendado.

Son perfectas para disfrutar con yogur griego, desayuno con avena y en batidos.

3. Maracuyá

El maracuyá o fruta de la pasión son una de las frutas estrella del verano. Aporta antioxidantes, como el betacaroteno, que pueden beneficiar tu salud. Es fuente de fibra y también aporta un poco de vitamina C y vitamina A.

Los polifenoles que aporta el maracuyá son compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Puedes disfrutarla en bebidas, ensaladas y también con yogur.

4. Toronja

La toronja baja en calorías es rica en vitamina C. En ¾ de taza de esta fruta hay el 70% de vitamina C que se recomienda consumir al día. Esta vitamina no solo es antioxidante, también es un nutriente necesario para que tu cuerpo pueda producir colágeno.

Esta fruta cítrica de pulpa roja también es fuente de licopeno, el cual se ha asociado con una protección al daño solar.

5. Limón

Agregar un poco de jugo de limón a tu agua carbonatada no solo puede darle sabor a tu hidratante y burbujeante bebida saludable de verano, también añade vitamina C y flavonoides, compuestos con efectos antioxidantes.

Por su contenido en vitamina C el limón puede beneficiarte de distintas formas, una de ellas, te ayuda a absorber el hierro no que proviene de alimentos como las legumbres y otras fuentes no animales.

Puedes agregar jugo de limón al pescado, ensaladas y también a tu snacks de nueces y fruta fresca con chile en polvo.

Los expertos en nutrición recomiendan comer al día al menos dos porciones de fruta al día. La variedad y el color son claves para una dieta saludable, señala la Fuente de Nutrición de Harvard. Las frutas aportan vitaminas, minerales, fibra y son ricas en antioxidantes.

Te puede interesar:

–7 alimentos que ayudan a mantener el cerebro joven por más tiempo

–Cómo el jugo de limón ayuda a prevenir y eliminar los cálculos renales

–5 hábitos alimenticios que te pueden envejecer hasta 10 años