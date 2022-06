Christian Chávez arremete contra reconocido canal de televisión por no permitirle que revelara su orientación sexual

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Christian Chávez dio un salto a la fama tras su participación en la serie juvenil RBD. Sin embargo, se vio en la obligación de ocultar su orientación sexual porque no contaba con la aprobación de Televisa, y por tener un contrato firmado debía cumplirlo.

El mexicano dijo que según la compañía se quería hacer cargo de decir que todo ese contenido no era verdadero y que se trataba de un “fotomontaje”. Sin embargo, él consideró que no había nada de malo en las imágenes, pues esa era parte de su realidad.

“La empresa, obviamente, quería desmentir, la empresa quería decir que era un fotomontaje, quería decir que simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que eran unas fotos muy inocentes, yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio, estábamos firmando los papeles, lo estaba cargando entrando a la suite presidencial”, manifestó el cantante a ‘El ABC DE: LGBT+’.

Agregó que cuando era tan solo un adolescente pedía todas las noches cambiar, ser una persona heterosexual, pues consideraba que por ser homosexual estaba mal y también se sentía avergonzado.

“Yo le dije a mi productor (Pedro Damián) que a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 15 años y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, porque yo pensaba que lo que yo era no estaba bien, y nunca pasó, hubiera habido alguien ahí fuera que estuviera en la televisión y que pudiera vivir su vida plenamente, sin miedos, sin tenerse que sentir avergonzado, entonces me pidió que tenía que escribir un comunicado”, agregó en su intervención.

El intérprete del personaje Giovanni Méndez en Rebelde dijo que su productor le pidió que escribiera un comunicado donde expresara toda la incómoda situación que se venía generando por su orientación sexual que para muchos en la actualidad suele ser difícil de aceptar. View this post on Instagram A post shared by Christian Chávez (@christianchavezreal)

“Yo no sabía que era un comunicado, por supuesto porque solo tenía 23 años, entonces me senté en la computadora de su casa y comencé a escribir. Me acuerdo que fueron casi tres horas, las horas más complicadas porque escribía y borraba, escribía y borraba y no sabía qué poner porque no quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería ofender a nadie pero al mismo tiempo quería quedar bien con todos”, explicó el mexicano.

