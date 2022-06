Mujer de Idaho recuerda cómo se ganó la confianza del asesino en serie Joseph Duncan y logró escapar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mujer recordó cómo es que sobrevivió siete semanas secuestrada por un agresor sexual y asesino que terminó con su familia.



Shasta Groene, quien en 2005 tenía 8 años, fue testigo de la noche en que Duncan se coló en la casa de su familia en Wolf Lodge, Idaho, y asesinó a su madre, padrastro y uno de sus hermanos.



El criminal la secuestró junto a su otro hermano, quien fue asesinado posteriormente.



El asesinato de la familia de la entonces menor, ocurrió en mayo de 2005, cuando el sujeto conducía por el Panhandle de Idaho en la Interestatal 90 y vio a dos niños jugando en traje de baño en el patio de una casa al lado de la autopista. Se salió de la carretera y comenzó a vigilar la casa.



Con la ayuda de gafas de visión nocturna, irrumpió y ató a Brenda Groene, de 40 años; su novio, Mark McKenzie, de 37 años; y su hijo, Slade Groene, de 13 años. Luego los mató a golpes con un martillo. Dos de los otros hijos de Brenda, Dylan y Shasta, estaban desaparecidos cuando las autoridades arribaron al lugar



El asesino había llevado a los niños a las tierras salvajes del oeste de Montana, donde los torturó y abusó de ellos durante semanas antes de matar a Dylan.



“Honestamente, no tengo idea de qué me dio fuerza o esperanza”, admitió Groene en un a entrevista como parte de la sexta temporada de “People Magazine Investigates” de Investigation Discovery (ID).



“Pero había algo dentro de mí que me empujaba a decir o hacer ciertas cosas para estar del lado bueno de Joseph Duncan y ganarme su confianza. Creo que ese era el espíritu de mi madre que me guiaba. Ella quería que saliera sana y salva. Sentí que estaba recibiendo ayuda espiritual de ella. Pero hubo momentos en los que realmente pensé: ‘¿Cuánto tiempo voy a estar vivo?'”, añadió.



Recordando los instantes antes de ser rescatada del ser que la dejó sin su madre y hermanos, comentó:

“El día anterior, me dijo que quería llevarme a Dakota del Norte y conocer a su madre y su familia“, dijo a Fox News Digigal Groene, que ahora tiene 25 años.



“En ese momento, estaba tratando de ganarme su confianza y hacerle creer que no quería irme de su lado. Le decía que quería mostrarle todos los lugares en los que crecí, donde fui a la escuela, porque me encantaba la escuela, donde solía pasar el rato, básicamente mostrarle mi vida porque no tenía familia.

Eso lo hizo sentir bien porque sintió que confiaba en él. Sentía que estaba aprendiendo sobre mi vida y conociendo una parte vulnerable de mí. Solo estaba tratando de manipularlo”, narró la joven.



“Miró hacia mi mesa. Luego se acercó a mí y estaba tratando de hablarme, dándome un libro para colorear y manteniéndome ocupada. De repente, sacó los batidos y dijo que me iba a buscar una pequeña corona de papel. Volvió corriendo, y fue entonces cuando vi a la policía. El oficial caminó hacia nuestra mesa. Me preguntó quién era yo. Le dije que mi nombre era Katie. Joseph Duncan me dijo: ‘Está bien, puedes decírselo“. Fue entonces cuando dije: “Mi nombre es Shasta”. Luego, el policía agarró a Joseph Duncan y lo esposó de inmediato”, comentó la mujer, que ahora es madre de cuatro hijos.



El hombre de 42 años, en ese entonces, pasó gran parte de su vida en prisión. E incluso le dijo a un terapeuta que creía que había violado a 13 niños pequeños cuando tenía 16 años.



En 2021, Duncan murió a los 58 años de cáncer cerebral mientras cumplía múltiples cadenas perpetuas en el corredor de la muerte federal.

