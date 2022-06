Una mamá de Uvalde denuncia que ha sido amenazada por dar detalles sobre lo que vivió durante la masacre en la Escuela Primaria Robb

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando la hispana Angeli Rose Gómez se enteró que al interior de la Escuela Primara Robb, donde estudian sus dos hijos, había un tiroteo tomó su auto y manejó hasta el lugar con la única intención de poner a sus hijos a salvo, sin embargo, la policía se lo negó.



“Inmediatamente, mientras se estacionaba, un alguacil de los EE. UU. comenzó a acercarse a mi automóvil y me dijo que no podía estacionar allí”, recordó Gómez en entrevista con CBS News.



Asimismo, recordó que ella como madre angustiada de saber que sus hijos estaban en peligro suplicó que la dejaran entrar por ellos, pero fue reprimida e incluso esposada.



“Y él (alguacil) dijo ‘Bueno, vamos a tener que arrestarte porque no estás cooperando’. Están parados con francotiradores y están muy lejos, tengo que entrar allí. El oficial inmediatamente me puso las esposas”, contó.

Qué Dios le de mucha fortaleza a todos esos padres que perdieron a sus pequeños hijos en la masacre ocurrida en el colegio de primaria en Texas, Estados Unidos, a causa de un #Tiroteo producido por Salvador Ramos, de 18 años, quien también murió por enfrentarse a policías pic.twitter.com/wGkR7JnxsS — Gabriel Ramos (@periodistagabo) May 25, 2022



Angeli Rose Gómez también asegura que fue gracias a otro oficial local que le quitaron las esposas, pero no le permitieron acercarse más de lo permitido.



Pese a las declaraciones de la madre de familia, los alguaciles estadounidenses negaron a través de redes sociales haber esposado a nadie y dijeron: “Los alguaciles adjuntos nunca arrestaron ni esposaron a nadie mientras aseguraban el perímetro de la escena del crimen”.



Los hijos de la madre hispana lograron salir con vida, pero ella aún cree que pudo haber hecho algo más por otros menores de edad: “Estaba pensando que podrían haber salvado muchas más vidas. Podrían haber entrado en ese salón de clases y tal vez dos o tres se habrían ido”.



Gómez no se ha quedado callada y ha contado en reiteradas a los medios de comunicación lo que vivió aquel marte 24 de mayo cuando el pistolero Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego indiscriminadamente a un grupo de estudiantes dejando como saldo 21 muertos, 19 menores de edad y dos maestras, y ahora ha sido amenazada.



Según la mujer, recibió una llamada amenazante de alguien de la policía que quería que dejara de hablar y que de no hacerlo sería acusada de una violación de la libertad condicional por obstrucción de la justicia. Gómez no dio más detales sobre de quién provino la llamada.



