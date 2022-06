Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Punto SEA presenta a Nilko Andrea Guarin

El nuevo cabaret musical del teatro SEA presenta este jueves 9 de junio un show de música folclórica. En este espectáculo, Nilko Andreas Guarin (guitarra) y Blanca Cecilia Gonzalez (violín) llevarán al público a un viaje musical donde podrán experimentar el sabor de la música folclórica colombiana, latinoamericana y europea.

El dúo compartirá su conocimiento sobre cómo la música tradicional ha sido una importante influencia y fuente de inspiración a lo largo de los años y cómo el elemento folclórico ha influido en el desarrollo de la música clásica. Las puertas abren a las 7 p. m., el espectáculo comienza a las 8 pm. El teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street New York, NY 10002. Más información: https://teatrosea.org/

Cortesía

Danza y picnic en Bryant Park

La serie Bryant Park Picnic Performances continúa esta semana con dos espectáculos dedicados a la danza. Este viernes 10 de junio se estará presentando EMERGE125, un cuerpo de bailarines profesionales que educan a las personas en el arte del movimiento y en la apreciación de la danza en vivo; y Ayodele Casel, una reconocida bailarina y coreógrafa de tap. Mientras que el sábado 11 de junio estará Ballet Hispánico, una de las escuelas que celebra y explora las culturas latinas a través de producciones de danza innovadoras. Estará además Music From The Sole, una compañía de tap y música en vivo que celebra las conexiones con la danza y la música afrobrasileñas; y finalmente Dance Heginbotham, una compañía de danza contemporánea con sede en Nueva York comprometida con el apoyo, la producción y el mantenimiento del trabajo del coreógrafo John Heginbotham. Gratis. A las 7:00 pm, entre las calles 40 y 42 Streets y la 5ta y 6ta Avenida, Manhattan. Más información en: https://bryantpark.org

Cortesía: Bryant Park-Andrew Fassbender

Miriam Cruz en el Damrosch Park

La gran celebración Summer for the City continúa, y entre los eventos latinos destaca la presentación de la cantante dominicana Miriam Cruz. La vocalista de merengue de Santo Domingo, quien recientemente cumplió 40 años de carrera interpretativa con el lanzamiento de su último sencillo “Tú Ganas”, pondrá a todos a bailar. Para calentar los motores, la personalidad de radio MEGA 97.9, DJ Aneudy, estará tocando las canciones más pegadas de merengue, bachata y salsa. En el Parque Damrosch (Amsterdam Ave &, W 62nd St, New York, NY 10023), a partir de las 7:00 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org

Cortesía: Lincoln Center

SummerStage arranca esta semana

SummerStage Capital One City Parks Foundation, el popular festival de artes escénicas al aire libre de la ciudad de Nueva York, dará inicio a las presentaciones de verano esta semana. El sábado 11 de junio, ofrecerá la apertura gratuita con Herbie Hancock junto a Keyon Harrold en asociación con Blue Note Jazz Festival. El legendario ganador del premio Grammy, Herbie Hancock, es un ícono en el género del jazz, y experimenta con estilos de jazz fusión, funk y electro mediante el uso de sintetizadores y electrónica. Keyon Harrold, por su parte, es un trompetista, vocalista, compositor y productor estadounidense, y se ha establecido como un notable artista actuando con nombres notables como Jay-Z, Beyonce, Mac Miller y Rihanna, entre otros. En el Rumsey Playfield de Central Park, a las 7:00 pm. (las puertas abren a las 6:00 pm). Más información:https://cityparksfoundation.org

Herbie Hancock y Keyon Harrold. Cortesía Lincoln Center

El Brooklyn Ballet lleva la danza a la calle

Brooklyn Ballet, una compañía de danza única e interdisciplinaria, lanza su vigésimo aniversario con actuaciones comunitarias gratuitas, clases y un homenaje de celebración a sus humildes comienzos. Durante el primer fin de semana de programación, este 11 y 12 de junio, la compañía presenta su célebre serie Take Ballet to the Streets en Albee Square, con clases de muestra gratuitas en todos los estilos para todas las edades y niveles, y actuaciones tanto de la compañía profesional de Brooklyn Ballet como de sus conjunto juvenil. Las actuaciones cuentan con el repertorio de Lynn Parkerson y sus colaboradores, incluida la poeta Jasmine Mans, actuando en vivo. Las actuaciones muestran a artistas multidisciplinarios que trabajan en ballet, hip hop, baile moderno, voguing, danza del Medio Oriente y más. En Albee Square, ubicada en la intersección de las calles Bond y Fulton, Brooklyn. Para ver el horario y el enlace para registrarse, visitar: https://www.brooklynballet.org

Cortesía Brooklyn Ballet

Exhibición de la artista mexicana Geles Cabrera

La Americas Society inaugura esta semana la exposición Geles Cabrera: Museo Escultórico, la primera muestra individual en Estados Unidos dedicada a la artista mexicana Geles Cabrera, una de las escultoras más prominentes de su país. La exhibición destaca piezas creadas durante más de 40 años de su carrera y estará en exhibición desde el 8 de junio hasta el 30 de julio. Las 50 obras escogidas revelan el interés de la artista por el cuerpo humano mientras experimentaba con materiales diferentes como roca volcánica, bronce, terracota, papel maché y plexiglás moldeado. Entre la abstracción y la figuración, Cabrera esculpió y moldeó formas humanas que evocan el trabajo, la maternidad y las relaciones humanas. La galería está ubicada en el 680 Park Avenue New York, NY 10021 Más información: https://www.as-coa.org/exhibitions/geles-cabrera-museo-escultorico

Cortesía: La artista y Galería Agustina Ferreyra

El Paley Center celebra Pride Month

El Paley Center for Media celebra el Mes del Orgullo Gay con el programa interactivo Salute to LGBTQ+ Achievements in Television, del 2 al 26 de junio. La exhibición y las proyecciones destacan las contribuciones creativas de íconos legendarios, programas influyentes y momentos extraordinarios que han moldeado la representación LGBTQ+ en nuestra cultura.

La programación presenta a los narradores Greg Berlanti, Ilene Chaiken, Lee Daniels y Ryan Murphy; talentos creativos influyentes como Laverne Cox, Ellen DeGeneres, Sean Hayes y otras figuras notables del deporte, el periodismo, la música, la política y la cultura. El Paley Center está ubicado en el 25 West 52 Street, New York City. Para más información: https://www.paleycenter.org/events/pride-2022/#PLEQAF

“Sleep no More” en el The McKittrick Hotel

The McKittrick Hotel (530 West 27thStreet, NYC) anunció que la experiencia inmersiva “Sleep No More” estará mostrándose hasta Labor Day (September 5th). Presentado por Emursive, Punchdrunk’s, Sleep No More es una experiencia teatral galardonada que cuenta la clásica tragedia de Shakespeare, Macbeth, a través de un oscuro lente cinematográfico. El público se mueve libremente por el mundo épico de la historia a su propio ritmo, eligiendo a dónde ir y qué ver, asegurándose de que el viaje de cada uno sea diferente y único. La historia se desarrolla a través de una impresionante combinación de coreografía acrobática, banda sonora de cine negro, y 100 habitaciones de atmósfera densamente detallada que se extienden sobre 100,000 pies cuadrados de espacio. Más información: http://www.mckittrickhotel.com/