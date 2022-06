Cómo es la mezcla con vinagre balsámico para crear “Coca-Cola saludable”, la última tendencia en TikTok

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mezcla realizada con dos ingredientes para supuestamente crear una “Coca-Cola saludable”, es una de las tendencias que se están apoderando de TikTok. Aunque como muchos alimentos y bebidas que se promueven como “saludables” en las redes sociales, no están siendo sugeridas por un nutricionista o experto en salud.

La usuaria Amanda Jones compartió su receta alternativa que asegura sabe a Coca-Cola. Combina vinagre balsámico y agua mineral La Croix con sabor a guayaba y mucho hielo, aunque indica que cualquier bebida gaseosa funciona.

La TikToker dice que aprendió esta “alternativa saludable a una Coca-Cola” de su instructor de pilates. El video tiene más de 5 millones de reproducciones y más de 15 mil comentarios.

Jones sabe admite que puede parecer rara la mezcla. “Vas a pensar que estoy loca”, dice mientras prepara la bebida. En un vaso con cubos de hielo agrega una gran cantidad de vinagre balsámico. Luego agrega seltzer La Croix.

“Mira, honestamente ya parece una Coca-Cola”, señala Jones mientras revuelve la bebida con una cuchara. Luego asegura que la mezcla también sabe a Coca-Cola y anima a los seguidores a probarla.

“Juro por Dios que sabe a Coca-Cola y es saludable y bueno para ti”, agrega en el video mientras bebe el contenido del vaso.

Muchos de los usuarios no quedaron convencidos con la “Coca-Cola saludable”. “Esto totalmente no funcionó para mí, no pierdas tu tiempo, ni tu La Croix”, escribió un usuario. “Solo porque es del mismo color que la coca cola no significa que sea lo mismo”, señaló otro. Un tercer usuario aconsejó mejor beber Coke Zero y disfrutar un poco la vida.

La receta compartida por Jones ha sido realizada por otros “influencers”, blogueros de alimentos y por conductores de televisión para saber si la mezcla realmente sabe como la clásica Coca-Cola y han dado su opinión al respecto.

Hoda Kotb y Jenna Bush Hager probaron la bebida en Today with Hoda & Jenna, pero no quedaron convencidas con los resultados. La prueba estuvo seguida de varios gestos de desagrado por el sabor de la mezcla.

Ansiosa por probar el sabor de la supuesta alternativa a la Coca-Cola, la entrenadora Janelle Rohner también hizo su propia mezcla para descubrir que la bebida tenía un olor y sabor terrible.

No todas las reacciones fueron negativas. La bloguera de alimentos Ashley McCrary-Mac también publicó un video mezclando vinagre balsámico con La Croix. Aprobó el sabor de la bebida y le dio un 10 de 10.

