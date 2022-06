Maestra voluptuosa de arte en Nueva Jersey se defiende de críticas; padres han pedido su destitución por distraer a los estudiantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una maestra en New Jersey defendió su labor educativa a pesar de las críticas que ha recibido por parte de algunos miembros de la comunidad escolar por su cuerpo voluptuoso que supuestamente distrae a sus alumnos.

“The Art Teacher” como se hace llamar la profesora en Instagram (toyboxdollz), ha generado controversia por su manera sexy de vestir, al punto que algunos padres han pedido que la destituyan de sus labores como maestra de pre-escolar.

“Yo sé que siempre luzco enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón. No es ninguna de las dos. ¡Estoy enfocada! La cosa es, solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos!

Los maestros que aman enseñar, enseñan a los niños a amar aprender”, lee un post compartido en febrero desde la cuenta en la red. View this post on Instagram A post shared by The Art Teacher🍎 (@toyboxdollz)

Aunque la historia de la maestra viene sonando desde principios de año, en los pasados días se popularizó aún más ya que medios internacionales la destacaron.

En otra publicación a finales de marzo, la maestra destacó el esfuerzo que le ha costado llegar hasta donde está y cómo algunos de sus críticos olvidan ese detalle.

“Artista, maestra de arte, influencer, etc. Yo he trabajado por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy. La mayoría del tiempo solo mostramos los resultados finales, así que la gente tiende a descartar completamente la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar aquí, Todavía peor, alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingresos que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional…”, compartió. View this post on Instagram A post shared by The Art Teacher🍎 (@toyboxdollz)

Precisamente, este miércoles, “The Art Teacher” compartió una publicación en la que celebra que casi completa el año escolar.

“¡Solo dos semanas de clases! ¡Con la bendición de Dios, pude completar otro año!Just two weeks left of school! Por si acaso no sabían esto, para ser maestra, tú tienes que vivir casi dos vidas diferentes. Como maestra, eres personalmente responsable por las mentes, emociones y seguridad de las joyas más preciadas de otras personas . ¡Sus hijos! Esto significa que si yo estoy teniendo un día triste, un día libre o incluso un día de coraje, tú tienes que dejar esos sentimientos en la puerta. Las maestras tienen tiene que ser capaces de manejar los golpes diarios, interminable cantidad de cambios de humor, debe trabajar bien bajo presión, ser capaz de realizar múltiples tareas, hacer malabares, entretener, ser psiquiatra, comediante, consejera, lectora de mentes, patrullera de seguridad, y una abundancia infinita de otras cosas. ¡Cuando estamos aquí, debemos vivir por nuestros estudiantes! Verifícate en la puerta y ponte esa capa de maestra. ¡Nosotros importamos!”, planteó la educadora.