Jason Alexander transmitió en vivo el momento en que intenta arruinar la boda de Britney Spears

El exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, fue arrestado después de que invadió la mansión de la cantante en Thousand Oaks antes de su boda con Sam Asghari, aparentemente intentando arruinar las nupcias.

Alexander, quien estuvo casado con Spears durante 55 horas en 2004, transmitió en vivo en Instagram el momento en que se presentó en su hogar asegurando que los novios lo habían invitado a la ceremonia y llegó hasta el segundo piso antes de que los guardaespaldas de la artista trataran de detenerlo.

En las imágenes publicadas, Jason alcanzó a mostrar el interior de la casa de la estrella del pop e incluso un vistazo dentro de la carpa de su boda la cual se había instalado en el jardín y estaba decorada en tonos rosas y contaba con un impresionante mural de flores frente al altar.

Acto seguido él amenaza con interrumpir su gran día lo que produjo una lucha física, antes de que la cámara de su teléfono se cortara.

“Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera esposa, mi única esposa, yo soy su primer esposo. Estoy aquí para arruinar la boda”, se le escucha decir en la grabación.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

Según TMZ, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura llegó poco después y permaneció en la escena. No está claro si enfrentará algún cargo, sin embargo, se conoció que Alexander ya había sido acusado de cuatro delitos menores de allanamiento de morada, agresión y vandalismo.

Se desconoce cómo pudo pasar la seguridad y deambular tan libremente en lo que se esperaba que fuera un evento íntimo y fuertemente monitoreado.

Hasta los fanáticos de Britney se apresuraron a tratar de ponerse en contacto con ella para alertarlos sobre la intrusión, y fue su asistente quien recurrió a las redes sociales para agradecerles.

“Hice todo lo que pude mientras estaba fuera del país para mantener a todos a salvo. Gracias a todos los fanáticos absolutamente asombrosos e increíbles por alertarme. Gracias. Todos están a salvo”, informó en una historia de Instagram.

A pesar de todo, la ceremonia se llevó a cabo más tarde, con estrellas como Madonna, Paris Hilton y Drew Barrymore entre los invitados. Donatella Versace diseñó el vestido de novia, aunque no se han publicado fotos. Las únicas imágenes que han trascendido hasta el momento del enlace son las hechas por Jason.

Según los informes, no se esperaba que el padre, la madre y la hermana de Spears asistieran a la boda después de que las relaciones se rompieron debido a la tutela. Britney Spears’ ex, Jason Alexander, broke into her house and stormed inside her wedding venue before her wedding ceremony on Instagram Live. pic.twitter.com/tiRbXBoAnJ— Pop Base (@PopBase) June 9, 2022

