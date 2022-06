Miguel Cotto será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo este domingo y unirá su nombre a otros grandes de Puerto Rico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras dos años sin poder efectuarse la religiosa y acostumbrada exaltación de pugilistas al Salón de la Fama del Boxeo este domingo la pequeña localidad de Canastota, Nueva York, reabre sus puertas para recibir a 27 boxeadores y 36 nuevos miembros en total, entre ellos el boricua Miguel Cotto.

Este domingo el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto Vázquez, criado en Caguas, tendrá su nicho en el prestigioso Salón de la Fama de Boxeo junto a otros grandes como Floyd Mayweather Jr., Roy Jones Jr., Andre Ward, Bernard Hopkins, Juan Manuel Márquez y Wladimir Klitschko, entre otros.

“El trabajo realizado rindió frutos. Estamos aquí para celebrar”, dijo Cotto al llegar el Canastota. “Esto me hace entender que el trabajo fue bien visto y dejó un buen impacto en la gente”, agregó.

“Yo comencé en el boxeo profesional de la mano de Bob Arum y Top Rank. Son parte esencial de lo que venimos a celebrar esta semana aquí en Canastota. Estar aquí y que ellos se tomen el detalle de crear un cinturón y dárselo al ganador es un orgullo”, recordó a los medios.

Cotto fue monarca de los pesos superligero, wélter, superwelter y mediano. También, para valorar todavía más su grandeza en el deporte, recibió la noticia que se le entregará un premio con su nombre al ganador de la pelea entre el boricua Edgar Berlanga y el colombiano Roamer Alexis Angulo en el Madison Square Garden.

Cotto se une a unas cuantas leyendas del boxeo boricua

Miguel Cotto es miembro de la clase 2022 del Salón de la Fama del Boxeo y se unirá a otros grandes pugilistas puertorriqueños que ya tienen su nicho en Canastota.

Los puertorriqueños en el Salón de la Fama son: Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José ‘Chegui’ Torres, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Edwin ‘Chapo’ Rosario, Félix ‘Tito’ Trinidad, Héctor ‘Macho’ Camacho y Herbert Lewis ‘Cocoa Kid’ Hardwick Arroyo.

También está en referee Joe Cortez y el columnista Mario Rivera Martinó.

