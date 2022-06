Becky G deslumbra con un brillante traje negro que resalta sus piernotas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Becky G se presentó en el The Governors Ball Music Festival y en su cuenta de Instagram presumió de parte de su performance y del sensual atuendo negro que lució para deslumbrar.

La intérprete de ‘Baile con mi ex’, uno de sus más recientes éxitos musicales, usó un ajustado body negro y brillante con transparencias y detalles brillantes. Un short negro con algunas cadenas que caían a los lados también formaban parte del outfit. Medias de mallas y botas negras por sobre las rodillas complementaron el look de la cantante.

En estas imágenes publicadas por Becky G, que ya superaron los más de 484 mil me gustas, también se le ve posando junto a Guaynaa, quién fue su invitado al escenario.

“We had a blast to say the least. (Nos lo pasamos de maravilla por decir lo de menos)”, fue el mensaje que la cantante compartió en su cuenta de Instagram junto a la galería fotográfica.

Muchos de los comentarios que recibió esta publicación destacan la belleza y el talento de la artista. Incluso le dijeron que no podían esperar para verla con un tour, dando conciertos en el mundo.

Hace algunas semanas Becky G asistió a la gala de los Billboard Music Awards 2022, que se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden de Las Vegas, y fue una de las encargadas de dar inicio a la ceremonia de premiación musical. A este evento la cantante fue usando un vestido púrpura con plumas y presumió de todo su atuendo y de su sensualidad al hacer una caminata ante las cámaras. “Mood para los @bbmas”, fue el mensaje que escribió al compartir este video.

Becky G recientemente estrenó su álbum titulado ‘Esquemas’. “Bailé con mi ex’, fue justamente uno de los temas que interpretó en su presentación en los Billboard Music Awards 2022.

También cantó ‘‘Mami’, el tema que tiene junto a Karol G y que se convirtió en un himno femenino y en el que además le rinden homenaje a Paquita la del Barrio.

