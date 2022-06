Rudy Giuliani rechaza haber estado ebrio la noche de las elecciones, criticó a asesores de Trump y luego borró tuits

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rudy Giuliani, quien fuera el abogado personal del expresidente Donald Trump, negó que estuviera ebrio la noche de las elecciones y criticó a los exasesores del magnate por decirlo, en unos mordaces tuits que posteriormente eliminó.



Giuliani se lanzó contra los exasesores Jason Miller y Bill Stepien, un día después de que el Comité Selecto de la Cámara que investigaba los disturbios del Capitolio del 6 de enero reprodujera videos de su testimonio en el que afirmaban que estaba ebrio.



“Creo que el alcalde definitivamente estaba intoxicado”, expresó Miller en un video que mostró el comité el lunes durante su segunda audiencia pública.



La respuesta del exalcalde de Nueva York no tardó en llegar, y lo hizo a través de Twitter.



“Estoy disgustado e indignado por la mentira de Jason Miller y Bill Steppien (sic). Me molestó que no estuvieran preparados para el engaño masivo (al igual que otros abogados alrededor del presidente). RECHACÉ todo el alcohol esa noche”.



Pero eso no paró ahí, pues en otro mensaje en Twitter, Giuliani cuestionó si Miller y Stepien fueron “pagados” para decir lo que le hicieron al comité.



“¿El falso testimonio de Miller y Steppien (sic) es porque les grité? ¿Les pagan por mentir?’, tuiteó Giuliani.

No obstante, un rato después ambos tuits fueron borrados.



La vicepresidenta del comité, la representante Liz Cheney, anticipó el lunes el testimonio de un testigo al decir que “el presidente Trump rechazó el consejo de sus expertos de campaña la noche de las elecciones y, en cambio, siguió el curso recomendado por Rudy Giuliani, aparentemente ebrio, para afirmar que ganó e insistir en que se detuviera el conteo de votos para afirmar falsamente que todo fue fraudulento’.



Aunque es más que sabido que a Giuliani le gusta el alcohol, él ha negado ser alcohólico.

