Uruguayo Fede Valverde reveló detalles de la conversación con Vinicius tras su “rara” asistencia en la final de la Champions

El centrocampista uruguayo Fede Valverde, que fue uno de los protagonistas en la final de la Champions junto a Vinicius Jr., reveló en una entrevista, detalles de una emotiva conversación que tuvo con el brasileño tras conquistar la ‘Orejona’ número 15 del Real Madrid.

Valverde relató que junto a ‘Vini’, hablaron del momento del gol de la victoria, mismo en el que ambos participaron con el ‘Charrúa’ como asistidor y el ‘Paulista’ como anotador, e indicó que el delantero lo elogió dicho pase que en su momento fue cuestionado por no saber si era un remate que salió mal o una asistencia.

“Asistencia fue porque la asistencia me lo contó como tal. Gracias a ese pase-disparo al arco, llegó el gol y ganamos la Champions. Unos pueden decir disparo, otros pase, pero lo importante es que la Copa está en Madrid. Esa fue la acción más importante de mi carrera”, indicó el centrocampista al diario ‘Marca’.

“Bromeamos Vinicius y yo bastante sobre eso, y ‘Vini’ me dijo que fue un gran pase. Lo importante es que con esa acción, ya dejé una huella en la historia del Madrid. Tengo que valorarlo porque es algo muy lindo”, añadió.

Fede Valverde con más confianza

Por su parte, Fede Valverde reveló que ha tenido una gran mejoría en su juego principalmente porque ha tenido más confianza en sí mismo, algo que ha conseguido mediante la experiencia de los partidos importantes precisamente como la Final de la Champions.

“A veces no me sentía con la confianza que ahora sí tengo. Ya tengo la cabeza mucho más asentada y estoy tranquilo. Tengo esa confianza que hace unos meses no tenía al 100%. Me siento capacitado para aportar más goles, más asistencias y más llegadas al equipo. He mejorado bastante en eso”, subrayó el uruguayo.

Por otra parte, el internacional con la Selección de Uruguay, contó que ahora vive un gran momento y se siente muy feliz, pero que no siempre ha sido así puesto que cuando sufrió una lesión hace unos meses, veía todo de forma negativa.

“Me vino una lesión y eso fue un gran golpe. Yo no estaba suficientemente fuerte y me costó mucho recuperarme. Cuando tuve la lesión y sentía todo negativo, tuve varias charlas con mi mujer, que es la que me apoya y me aguanta en todo” puntualizó.

En ese sentido recalcó la importancia que tuvo su pareja en el hecho de que él superara esta difícil etapa. “Ella buscó soluciones con un preparador físico personal, un fisio, un nutricionista, un ‘coach’… Ahí fue entonces cuando hice click y todo ese cambio me vino muy bien”, finalizó.

