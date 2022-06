Florentino Pérez sobre Kylian Mbappé: “Vi que no era el jugador que quería traer, lo han cambiado” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante una conversación que sostuvo en el programa español El Chiringuito, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez dejó claro que el Kylian Mbappé con el que tenía un preacuerdo de palabra para su fichaje en el mes de agosto de 2021 no fue el mismo que terminó rechazando a los Merengues y renovando con el PSG.

El mandamás del club Blanco había prometido visitar El Chiringuito de ganar la Champions League y este miércoles cumplió con lo prometido para hablar no solo del Real Madrid sino también de fichajes, movimientos y otros temas de relevancia.

Pero sin duda, el mayor morbo para los fanáticos era escuchar de primera mano su opinión sobre el fichaje fallido de Kylian Mbappé con el Real Madrid, aunque dejó claro que su acción no la calificó de “traición” como muchos aficionados y medios señalaron.

“No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta, no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir pero había que esperar un año, siempre manifestó que su sueño era venir pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica“, expresó.

Por si fuera poco, Florentino habló del momento en el que vio que sería difícil concretar el fichaje de Mbappé, que comenzaron por los problemas publicitarios que tuvo el delantero en Francia al rehusarse a ser parte de los derechos de imagen.

“Un detalle importante fue cuando no quiso hacer un acto de patrocinio con sus compañeros de la selección. El fútbol es un deporte colectivo, todos están en igualdad del condiciones, no hay nadie distinto. Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño“, reconoció.

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣



🔥 "ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER" 🔥



🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/naTVZFon8O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

De igual manera, en la visita al programa español Pérez recordó que nadie está por encima del club y que los valores y principios son superiores a cualquier cosa.

“En el Real Madrid no hay nadie por encima del club. Es un gran futbolista pero el fútbol es un deporte colectivo y tenemos unos valores y principios que no queremos cambiar“, añadió.

Por último señaló que la mamá de Mbappé quería que su hijo formara parte del club Merengue pero prefirió permanecer en París.

“Su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito. Lo ha confesado. Nos transmiten que se ha quedado apenada, todo iba encaminado y las circunstancias cambiaron. Tomó otra decisión y hay que respetarlo. No ha venido porque no ha querido“, cerró.

También te podría interesar: