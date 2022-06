Alicia Machado modela y presume su cuerpo al ritmo de Daddy Yankee

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alicia Machado publicó en su cuenta de Instagram un video en el que está modelando por un luminoso estudio y por los pasillos al ritmo de una pegajosa canción de Daddy Yankee junto a El Alfa y Lil Jon, titulada “Bombón”.

“Estoy tan emocionada. Este Próximo Jueves 23 de Junio a las 7pm/6C En Vivo Por @telemundo. Llegan Los premios Más esperados Los #premiostumusicaurbano @premiostumusicaurbano. Acompáñame a la gran fiesta a bailar y a gozar desde #puertorico Los Esperamos”, escribió la ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

La venezolana mostró sus habilidades para la pasarela, una habilidad que aprendió muy bien durante su paso por el Miss Venezuela y luego por el Miss Universo, en dónde se ganó la corona. Alicia Machado será una de las presentadoras de Premios Tu Música Urbano, que serán transmitidos a través de la pantalla de Telemundo este 23 de junio.

Alix Aspe, Andrea Meza, Ninel Conde y Adamari López también son otras de las presentadoras que estarán en esta gala musical que se celebrará en Puerto Rico

Actualmente, Alicia Machado forma parte del staff de analistas de ‘La Casa de los Famosos’ y cuando hizo el anuncio recibió muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores de cara a la nueva temporada del show que ganó en su primera edición: Mucho éxito en esta nueva etapa. Tus comentarios serán de gran importancia para poder escoger a quien apoyar. Por ahora nadie ha logrado convencerme, dejaste la vara muy alta”, “ Que continúen los éxitos”, “ bella reina, que Dios te regale muchas bendiciones más” y “Dios te siga bendiciendo grandemente en tus proyectos. Él tiene cosas más grandes en tu vida, sigue triunfando como cuando lo hiciste en tu reinado”.

Tiempo después de haber triunfado con más de 40 millones de votos en la primera temporada de este programa, ella reveló: “Siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”.

