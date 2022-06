Dominicana entrega más de $700 mil dólares a supuestos brujos para que se lo multiplicaran y termina estafada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la actualidad cientos de personas suelen acudir con un brujo o hechicero para lograr ciertos objetivos, desde encontrar el amor hasta convertirse en millonarios, pero hasta ahora lo único que muchos han encontrado son problemas.



Tal es el caso de un grupo de mujeres de República Dominicana que se vieron en severos problemas por confiar en un par de brujos que le prometieron un gran hechizo para que su dinero se duplicara.



De acuerdo con una de las denunciantes, días atrás le entregó a Luis Manuel de la Cruz Tiburcio, conocido como “Franklin, el brujo” 50 mil pesos dominicanos ($37 mil dólares) así como una cadena de oro para que él y otro grupo de brujos santiguaran y obtuviera el doble de su riqueza.



Los supuestos brujos no lograron duplicar la riqueza de su clienta, pero sí lograron desaparecer su dinero.



Otra clienta reveló que los supuestos brujos la obligaron a consumir la droga burundanga, además de estafarla.



“Me ordenaron que tenía que llevarle 1 millón 57 mil pesos dominicanos bajo amenazas de muerte; si no entregaba el dinero (me dijeron) que me iba a pasar algo a mí o a mis hijos. A donde quiera que yo iba me iban siguiendo”, contó la víctima ante la prensa de su país. Y agregó: “Cuando entregué esa primera parte me volvieron a amenazar y me pidieron que ahora les entregara 1 millón de pesos dominicanos”.



Tras las denuncias, la Policía Nacional de República Dominicana arrestó al supuesto brujo, así como a otras dos personas que estaba con él. Después de un pequeño interrogatorio, los hechiceros salieron de prisión tras pagar una módica fianza.



Se desconoce si los estafadores serán obligados a regresar el dinero de las personas que confiaron en sus poderes sobrenaturales y si su negocio seguirá operando con “normalidad” o dejarán de hacerlo después de que se les cayera su teatro.



