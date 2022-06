Exparamédico de Mississippi pasará 40 años tras las rejas por agredir sexualmente a varios pacientes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por agredir sexualmente a pacientes en ambulancias mientras eran trasladados a hospitales, un exparamédico de Mississippi pasará 40 años tras las rejas, luego de declararse culpable hace unas semanas.



Durante la audiencia de sentencia realizada el lunes, James Lavelle Walley, de 57 años, de Leakesville, se disculpó con sus víctimas, señaló el Sun Herald.



“Les pido, les suplico que me perdonen”, expresó el hombre, ante algunas de las víctimas y sus familias, quienes no pudieron contener las lágrimas en la sala del tribunal.



Pese a sus disculpas, el juez y el fiscal, fueron tajantes respecto a la sanción contra Walley.



“Debería tener más de 90 años antes de ser elegible para salir”, dijo el fiscal de distrito Angel Myers McIlrath.



El pasado 9 de mayo, el acusado aceptó su culpabilidad en tres cargos de agresión sexual y dos cargos de tocar a un niño con fines lujuriosos.



El fiscal indicó que los crímenes de Walley ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando se desempeñaba como paramédico certificado para ASAP Ambulance. La empresa, que atiende a pacientes en Alabama y Mississippi, lo despidió.



Los registros judiciales muestran que, cuando los ataques se realizaban en una ambulancia, Walley estaba en la parte de atrás, mientras los conductores de la ambulancia, quienes negaron tener conocimiento de las agresiones, no hicieron nada para intervenir.



El lunes, en la audiencia de veredicto, el juez de circuito, Robert Krebs, se dirigió a las víctimas y les dijo que lamentaba haber enfrentado dudas por parte de algunos agentes de la ley u otros en el sistema de justicia penal.



“Mis disculpas por no haberle creído”, expresó.



En cada caso penal, las víctimas se describen como vulnerables porque tenían una afección médica que requería atención de emergencia cuando fueron atacadas por Walley. El fiscal indicó que, en el año 2018, el acusado violó a una paciente embarazada en una ambulancia cuando era trasladada a un hospital, horas después la mujer tuvo un aborto espontáneo.



El hombre, que pasará 40 años en prisión, no tenía antecedentes penales antes de su arresto.



