Niño de Texas muere sofocado al interior de un auto mientras su madre organizaba el cumpleaños de su hija

Las altas temperaturas han empezado a cobrar varias vidas, como la de un menor de cinco años de Texas que murió al interior del auto después de que su madre diera por hecho que había descendido del vehículo.



Las unidades de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris respondieron a la cuadra 13700 de Blair Hill Lane y encontraron que el niño no respondía. El menor fue declarado muerto en el lugar, informó Fox Houston.



El alguacil Ed González dio a conocer que la madre del menor y su hija de ocho años entraron a casa y horas después se dio cuenta que su otro hijo no estaba en casa.



“Corrió frenéticamente afuera y descubrió que el niño de 5 años todavía estaba abrochado en su asiento de seguridad”, señaló González.



La muerte del menor de edad se dio justo el día en que la familia se preparaba para celebrar su cumpleaños de la niña de ocho años.



La madre, de quien por el momento se desconoce su nombre, indicó que el menor de edad sabía desabrochar perfectamente bien el cinturón de seguridad de su sillita, razón por la que ella abandonó el auto y siempre creyó que sus dos hijos la siguieron, pero no fue así…



Según la madre del menor, pasaron por lo menos tres horas al interior de la casa organizando el cumpleaños de su hija, de pronto empezó a buscar a su hijito en toda la casa y no estaba, minutos después corrió hasta el auto donde lo encontró inerte.



La familia de Texas pasó de un momento de la alegría al luto después de que uno de sus integrantes muriera por deshidratación tras permanecer bajo el sol por varias horas.



La policía cree que el auto al ser de renta provocó confusión en el menor de edad y no logró desactivar el seguro y se quedó atrapado.



Este lamentable hecho ha llevado a la policía a recordar a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos e informaron que en 2021 al menos 23 niños murieron por muertes en autos calientes, mientras que en 2018 y 2019 se presentaron 53 muertes por la misma circunstancia.



