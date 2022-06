Karol G dio una noticia que enloqueció a muchos de sus fanáticos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Escribiendo canciones” fue el mensaje que escribió Karol G en su cuenta de Twitter y enloqueció a miles de sus seguidores, quienes ahora están ansiosos de escuchar la nueva música que está creando la cantante colombiana.

La publicación de la intérprete de ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘Provenza’ ha cosechado más de 53,500 me gustas en este tuit, más de 1,690 retweets y miles de mensajes por parte de sus fanáticos.

“Que felicidad se viene nuevo álbum te amo”, “Si esta joya de álbum la rompió no me quiero imaginar tu próximo álbum como estalla mami. Eres la mejor, éxitos mami”, “ Por eso eres la reina, te queremos, eso mi reina más canciones”, “Este tweet da vida. Te amooo”, “Tú regalanos himnos, nosotros nos encargamos de ponerlos #1” y “Manifesting colaboración con la Beyonce” son algunos de los comentarios más destacados que le dejaron a Karol G a raíz de su tuit.

Escribiendo canciones 🤍✨ — LABICHOTA (@karolg) June 22, 2022

La musa llegó a ‘la bichota’ tras haber visitado El Salvador con su show, país en el que le entregaron una corona en un paquete de regalos. En medio de los gritos de los miles de asistentes al concierto, Karol G no quiso ponerse la corona en principio. Luego, tras los gritos de ‘que se la ponga’, la colombiana llamó a la persona encargada de su peinado para que fuera él quien le pusiera la corona sobre su cabello azul.

La visita de Karol G a El Salvador llegó luego de que la artista viviera uno de los momentos más emocionantes de su carrera. En Ciudad de México la colombiana tuvo la oportunidad de tener a Anahí, la cantante y actriz que perteneció a RBD, como invitada especial y juntas cantaron ‘Sálvame’, uno de los temas más populares de esa agrupación mexicana.

Este fue el mensaje que escribió Karol G tras ese momento vivido junto a Anahí:

“Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”.

