Madre que sacó a cinturonazos a su hija de un antro es fuertemente criticada

Una madre ha recibido duras críticas luego de sacar a su hija a cinturonazos de un antro en Perú.



En el video sacado de Facebook, que fue dado a conocer por el canal Buenos Días Perú, primero se ve a la joven vestida de blanco bebiendo y bailando en el antro.



No obstante, al parecer la menor no había pedido permiso en su casa para ir a divertirse, pues su madre llegó por ella y a punta de cinturonazos, la sacó del lugar y siguió golpeándola en la calle mientras la joven camina e intenta protegerse de algunos de los golpes.



El penoso hecho habría ocurrido el pasado 8 de junio, en Pacasmayo, en La Libertad y habría sido captado por un testigo, quien supuestamente también estaba al interior del establecimiento.



El video se viralizó rápidamente, provocando diversas reacciones, en su mayoría en contra del actuar de la mujer.



Algunos defendían el actuar de la madre, argumentando que la joven seguramente habría ido al antro sin pedir permiso y que con el castigo “no le quedarán ganas de salir de fiesta en un buen rato”.



Otros señalaban que cuando la mujer ya no esté, la joven valorará las enseñanzas que le dejó.



No obstante, muchos usuarios de la web se mostraron en contra del comportamiento de la mujer, manifestándose en contra del castigo que le dio a la joven, señalando que, además, la mujer convirtió a su hija en un objeto de burlas al tratarla así.



“Si su hija se va, otra vez, de casa espero que la madre no pregunte por qué”. “No está mal corregir, pero hay formas de hacerlo, con los golpes no resolverá nada”. “Esta niña no sólo quedó traumada por los golpes, sino por las burlas que recibirá el resto de su vida”. “Esa madre debería de tomar clases de cómo educar a su hija”. “Pésima la reacción de la madre”, son algunos comentarios que se han creado alrededor del accionar de la madre peruana.



Apenas hace unos días, fue difundido otro video en el que se ve a un maestro en un centro educativo de Perú, que le da cinturonazos a un alumno, al ver que el estudiante estaba pateando a un compañero.



El maestro, que fue defendido por los padres de familia y absuelto de las acusaciones, expresó: “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizque derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso… No me arrepiento de nada”.

