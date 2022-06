Hijo de Elon Musk quiere cortar los lazos con su padre y pide cambiar de apellido, así como de género

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Xavier Alexander Musk, quien recientemente cumplió 18 años, ha solicitado a la corte que se cambie su género de masculino a femenino y que sea registrada con su nuevo nombre sin el apellido de su padre, de quien asegura no querer saber nada.



“Yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico de ninguna manera”, fue la petición oficial que la joven hizo ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, California, el pasado mes de abril, pero que hasta ahora ha salido a la luz pública.



Según ha dado a conocer el medio TMZ, la hija del dueño de Telsa y SpaceX desea llamarse Vivian Jenna Wilson, dejando fuera el apellido de su padre y sólo llevaría el de su madre, la escritora Justin Wilson.



Hasta el momento no se ha dado a conocer por qué Xavier Alexander Musk ha tomado la decisión de romper todo lazo con su padre; el magnate tampoco se ha manifestado respecto a la petición de su hija que se ha hecho del conocimiento público.

Se sabe que la agencia Reuters se puso en contacto con el representante del empresario para conocer su punto de vista en esta disputa familiar, pero han preferido mantenerse en silencio. Los seguidores del magnate también le han preguntado al empresario a través de Twitter al respecto, pero no se ha detenido a responder.



Cabe recordar que Elon Musk ha mostrado su apoyo total a las personas trans, al menos así lo dejó ver en 2020 al decir: “Apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla ética”. Real Friends Interrupt You When You Are Making A Mistake https://t.co/ikRLoXUNPk— CleanTechnica (@cleantechnica) December 16, 2020

Semanas atrás Musk mostró su apoyo al Partido Republicano, cuyos representantes electos apoyan cambios legislativos que limitarían los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos.



Xavier Alexander Musk, próximamente Vivian Jenna Wilson (según TMZ) nació en abril de 2004 y es uno de los cinco hijos que el empresario tuvo al lado de la escritora Justin Wilson con quien estuvo casado de 2000 a 2008.



Musk tiene otros dos hijos con la cantante Grimes de quien se separó en septiembre de 2021.



