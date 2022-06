Cuáles son las peores opciones de queso para la salud del corazón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El queso es un alimento que, si bien aporta nutrientes importantes como proteína y calcio, y algunos tipos fermentados contienen probióticos, los expertos en salud recomiendan consumirlo con moderación.

El consumo excesivo de queso puede tener un efecto negativo para la salud. Algunos quesos no son tan buenas opciones para tu corazón.

Grasas saturadas y sodio

Los productos lácteos enteros contienen una gran cantidad de grasas saturadas. La Fuente de Nutrición de Harvard explica que el queso también suele tener un alto contenido de sodio ya que la sal es un ingrediente clave para retener la humedad y evitar el crecimiento excesivo de bacterias.

Las grasas saturadas como las que contine el queso elevan el colesterol total. Mayo Clinic señala que reducir el consumo de grasas saturadas puede reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), el colesterol “malo”.

Harvard apunta que la mayoría de los quesos tienen un alto contenido de sodio con 300-450 mg por porción.

El exceso de sodio está relacionado con efectos negativos para la salud, incluido el aumento de la presión arterial y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda a las personas presión arterial alta un límite ideal de no más de 1,500 mg de sodio al día.

Peores quesos para tu corazón

La dietista Lauren Manaker, autora de The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook , dice a Eat This Not That que el queso crema es el peor queso para tu corazón.

El queso crema tiene un alto contenido de grasas saturadas. “En promedio, en 2 cucharadas, el queso crema contiene un 87 % de grasa en sus calorías. Su grasa total es de 10 gramos… el 5. 9% es grasa saturada, que es el 30% del valor diario”, señala Manaker.

Cleveland Clinic recomienda evitar los quesos procesados y duros (americano, cheddar, muenster) y quesos para untar; el queso cottage; y el suero de leche. Sugiere optar por quesos naturalmente bajos en sodio (suizo, cabra, brick, ricota y mozzarella fresca). En caso de elegir queso crema, ir por la versión light y descremada.

Harvard señala que algunos quesos como el de cabra, el mozzarella de leche entera y el suizo son bajos en sodio con solo 50-100 mg por porción.

Cómo consumir queso

El queso puede ser parte de una dieta saludable si se consume con moderación y cuidando con qué se consume.

“La clave es cómo se come. Comer queso con alimentos como granos refinados (pasta blanca, pan, galletas saladas, etc.) y carnes procesadas puede anular sus beneficios para la salud. Por otro lado, puede proporcionar beneficios para la salud si se consume como reemplazo de las carnes rojas y procesadas o se come como refrigerio en lugar de papas fritas”, explica la Fuente de Nutrición Harvard.

