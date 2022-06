Llevaron el combate a la lomita: Canelo Álvarez y Gennady Golovkin hicieron el lanzamiento inicial en el encuentro de Yankees vs. Athletics [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como parte de la promoción de la tercera pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin ambos acudieron al Yankee Stadium para realizar el lanzamiento inicial del encuentro de la jornada de este lunes en MLB entre New York Yankees y Oakland Athletics.

Como si estuviesen a horas de subir al ring, Canelo y Golovkin hicieron un cara a cara en pleno home del Yankee Stadium dejando claro las ganas que tienen de que se de la tercera pelea entre ambos; lo curioso es que los dos usaron una camisa de los Yankees.

¿Calentando la pelea? 🔥🔥



Saúl “Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin frente a frente en el Yankee Stadium como parte de la promoción de la pelea que se dará en septiembre. #BoxeoRPC pic.twitter.com/zxEU7O98DH — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 27, 2022

Don't miss me much, see you on September 17 💥🥊 @DAZNBoxing pic.twitter.com/ctbooVxP0T — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) June 27, 2022

Tanto el mexicano como el kazajo dejaron claro que la competencia sobrepasa los guantes y por eso se prepararon con todo; en el caso de Canelo se le vio practicando junto a Eddy Reynoso en uno de los vestidores de los Yankees minutos antes del lanzamiento inicial.

Boxing champion Canelo Álvarez warming up for tonight’s first pitch! pic.twitter.com/ZCvMN5PV8f— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 27, 2022

Posteriormente saltaron al montículo e hicieron el pitcheo inaugural. Llamó la atención que en el caso de Canelo Álvarez utilizó una técnica de lanzamiento bajo el brazo, mientras que Golovkin si ejecutó de manera común el tiro. Tonight’s special ceremonial first pitches were delivered by the undisputed Super-Middleweight World champion @Canelo and unified Middleweight World champion @GGGBoxing 💪 pic.twitter.com/iGrw5lOHVx— New York Yankees (@Yankees) June 27, 2022

Luego de los pitcheos inaugurales recibieron un fuerte aplauso de los presentes, muchos de ellos amantes del boxeo.

La invitación a los peleadores a ser parte del encuentro entre Yankees y Athletics forma parte de la campaña que tanto Canelo como Golovkin tendrán el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Desde hace un par de días ambos peleadores han estado haciendo comentarios sobre la pelea que será el cierre de la trilogía; anteriormente Canelo Álvarez y Gennady Golovkin igualaron por decisión unánime y en el segundo combate el hispano se llevó la victoria por decisión mayoritaria.

