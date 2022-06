Clarissa Molina es una naranjita sexy y jugosa con un par de sandalias en amarillo: luce perfecta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Clarissa Molina es una mujer que lo tiene todo, no sólo belleza sino también buen gusto. La joven reportera de El Gordo y la Flaca apareció en Instagram con un vestido naranja entallado al cuerpo, éste parece una segunda piel sobre su cuerpo.

Para estas fotos, Clarissa Molina vivió una verdadera crisis, no sabía se posar como modelo o como ella misma y así lo expresó: “¿Cuál eres tú? 1ra: Déjame poner cara de modelo. 2da: Ayyyy mejor soy yo misma. 3ra: Bueno dale tirame otra de modelo. 4ta: Como si no me doy cuenta”.

Hace una semana el Instagram de la periodista de Telemundo se puso candela, porque con un bikini anunció la llegada del verano. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Pero aunque usted no lo crea, desde algunas semanas atrás, Clarissa Molina está dejándose llevar por la pasión de los bikinazos. Esta moda de posar con tan poquita ropa la popularizaron celebridades como Alexa Dellanos, Demi Rose, Kim Kardashian y como ellas también Aracely Arámbula. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

