Clarissa Molina anuncia la llegada del verano quitándose la ropa y poniéndose un rico bikini

“Qué empiece el verano”, dice Clarissa Molina en Instagram. La joven reportera de El Gordo y la Flaca anuncia la llegada del calor quitándose la ropa del programa, poniéndose un rico y fresco bikini para broncearse al sol. Desde el año pasado, la dominicana le ha demostrado al público lo mucho que se puede lograr entregándose de lleno a las rutinas de ejercicios.

La modelo y actriz siempre se ha caracterizado por ser una mujer de curvas estilizadas, pero el ejercicio la ha llevado no sólo a verse más delgada sino tonificada.

Hay que recordar que el público de Clarissa Molina está muy pendiente de ella, porque está a punto de casarse con su prometido, el joven empresario Vicente Saavedra. Programas como Chisme No Like han hablado mucho del ex agente de Ozuna, sin embargo, nada ha podido separar a la dominicana de su amado. Sobre su relación publicó este mensaje recientemente: “Nuestro primer aniversario mi amor. Quién diría que tú y yo desde esa conversación de horas y horas, un día como hoy en un balcón en Punta Cana, nos iba traer tanta felicidad, amor, unión y cambiarnos la vida para siempre. Desde que te conocí todo cambio, nacimos el uno para el otro. Te amo con locura. Feliz aniversario mi amor @saavedravicente”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Ahora, siguiendo con los bikinazos del verano, otra celebridad que anunció el verano sacándose la ropa de diseñador de encima fue Jennifer López, pero lo hizo hace ratos ya en Instagram. Eso sí, JLo no tiene reparos en posar de ladito o de espalda para enseñar la colita. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Distintas a Jennifer López y a Clarissa Molina es Alexa Dellanos, la famosa influencer que vive en un eterno verano, y es que en su Instagram es costumbre encontrarla con trajes de baño, sexys, eróticos y sobre todo llamativos. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

