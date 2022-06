Holly Sonders: la sensual pareja de Óscar de la Hoya que se tatuó al “Golden Boy” en su espalda [Fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La historia empezó en junio de 2021 cuando Holly Sonders entrevistó a Óscar de la Hoya en un evento de luchadores tras tener más de dos años desinteresada de la TV, carrera a la que se dedicó por varios años. Luego nació el amor y la relación entre ambos se hizo pública y oficial.

Durante la noche del sábado 9 de octubre, que Tyson Fury enfrentó Deontay Wilder en el de T-Mobile Arena de Las Vegas, De La Hoya sorprendió a todos al llegar con una bella mujer de acompañante. Ya había rumores de una posible relación, pero desde ahí todo empezó a ser más formal.

Sin terminar el año, específicamente el 14 de noviembre de 2021, Sonders publicó una fotografía en la que mostró su espalda y tenía un tatuaje de Óscar de la Hoya en uno de los momentos más importantes de su vida: el día en el que se convirtió en The Golden Boy.

“Lo tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya… excepto esto. Este tatuaje representa el día en que te convertiste en The Golden Boy. El momento en que ganaste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y miraste a tu madre, que había fallecido unos meses antes. Cuando me decidí por un artista para darle vida a este momento, no había duda de que quería que fuera el esposo de tu hermana @tattooesteban. Te amo @oscardelahoya”, publicó la mujer.

De La Hoya conmocionado por ese regalo le respondió de una manera amorosa y totalmente flechado.

“Nadie entenderá cómo me siento, durante los últimos 35 años mi vida ha estado dedicada y entregada al público. Finalmente me siento amado de la manera que siempre he merecido. Holly, me has convertido en la mejor versión de mí mismo y este es el mejor regalo que he recibido.

¿Quién es Holly Sonders?

Holly Niederkohr, conocida en los medios como Holly Sonders, nació en 1987 y sus padres son Dan Niederkohr y Sandy Niederkohr. Su madre fue golfista y de ella heredó el amor por este deporte, que practicó de manera amateur por muchos años y que incluso la llevar a ganar algunos torneos.

En la secundaria asistió a la Marysville High School y por su rendimiento deportivo consiguió una beca para estudiar periodismo en Universidad Estatal de Michigan, carrera que terminó en 2009. View this post on Instagram A post shared by Holly Sonders (@holly.sonders)

Una lesión en una rodilla no le permitió seguir en el deporte, pero sí la hizo dedicarse completamente a la televisión y por años fue presentadora en Fox Sports. Por ejemplo, aquí en este video muestra parte de lo que hacía. View this post on Instagram A post shared by Holly Sonders (@holly.sonders)

Luego de dos años y medio alejada de la televisión y dedicada más al modelaje y otras ocupaciones, recibió la invitación a presentar un evento y fue cuando se topó con De La Hoya. Ella subió fotografías de ese momento. View this post on Instagram A post shared by Holly Sonders (@holly.sonders)

Más fotos de Holly Sonders

