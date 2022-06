Mujer que criticó a mexicanos por su olor a tacos se arrepiente, pide perdón y dice no ser una persona racista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gran polémica causo Holly Weaver Smith, una mujer de Carolina del Norte, que lanzó una dura crítica contra los mexicanos a través de redes sociales, con una reflexión llamada: “¿A qué huele un mexicano sucio?”

La dueña de una boutique en Savannah realizó una transmisión en vivo en la que hablaba de su experiencia durante un viaje a México, en especial habló de la comida.

Entre risas y con tono burlón la mujer expresó: “Cada vez que sudo me sale sudor sucio mexicano. Es como si tuviera tacos bajo mis brazos, soy una enchilada con pies”.

“Así es como huelo ahora, como un mexicano sucio”, dijo al tiempo que pidió ayuda para resolver su problema de olor.

Pero lo que a ella le pareció gracioso, no tuvo el mismo impacto en los demás, pues fue señalada de haber incurrido en manifestaciones racistas.

Hello, Holly Weaver Smith of Lexington, North Carolina. Owner of Sweet Savannah Boutique. pic.twitter.com/TnLK1j9do0 — Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 26, 2022

“Ya no esconden su racismo”, “¿Esto es gracioso?”, “Puede ir a México, comer su comida, disfruta de sus playas, etc., y luego hablar esta basura?”, eran algunos de las opiniones que se leían de los internautas, desaprobando la acción de la mujer.

Los inconformes con sus comentarios ofensivos exhortaron a las personas a no acudir a su tienda, por lo que a la mujer no le quedó más que bajar la cabeza y pedir disculpas por lo que había expresado sobre los mexicanos.

“El viernes por la noche hice algunos comentarios sobre la comunidad latina que han salido a la luz. Estos comentarios fueron súper hirientes y nunca jamás fue mi intención herir a nadie. Solo quería decir cuánto lo siento de verdad. Realmente lo siento mucho”, expresó la mujer.

“Solo rezo para que no dejen que esto juzgue mi carácter. Esto no es lo que soy como persona y lo siento mucho”, Holly afirmó no ser una persona racista.

Asimismo, indicó que estaba arrepentida y la disculpa que ofrecía era sincera.

“Lo siento de corazón, eso no es lo que está en mi corazón y espero que ustedes puedan perdonarme. Me disculpo sinceramente”, puntualizó Check out her apology on Danesh’s TikTok: https://t.co/SSiOy23zil— Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 27, 2022

