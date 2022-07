Madre del chofer acusado de la muerte de 53 migrantes cachetearía a su hijo si lo tuviera de frente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras la esposa de Homero Zamorano, Jennifer Duncan, se empeña en decir que su esposo es una “buen hombre”, la madre del chofer acusado de la muerte de 53 migrantes asegura que su hijo “andaba en malos pasos”.



En entrevista con Univision la madre de Zamorano, quien pidió guardar su identidad en el anonimato para evitar cualquier ataque en su contra, aceptó que no era la primera vez que su hijo se metía en problemas y que sabía que “andaba en malos pasos”, pero nunca imaginó que se dedicara al tráfico de personas.



Con un nudo en la garganta, la madre de familia reveló qué haría si tuviera a Homero de frente: “Si yo lo tuviera de frente lo agarraría a cachetadas”. Y agregó que también le haría una pregunta clave: “¿Por qué lo hiciste, por qué? Nunca habías hecho algo así”.



Tras una breve plática con la madre del chofer del tráiler hallado en San Antonio, Texas, con más de 50 muertos en su interior, se puede saber que Zamorano es un hombre con un largo historial criminal que data de 1990.



“Siempre le decía ‘a mí no me traigas a tu gente a donde yo vivo. Lo que hagas, ese va a ser tu problema. Si te encierran no me andes buscando y si me buscas (que sea) nada más para avisarme dónde estás…’”, contó la madre lo que en una ocasión le llegó a decir a su hijo.



A decir de la señora Zamorano, Homero es un hombre muy inestable, que un día podía vivir en Florida, al otro en Nueva York, Nueva Jersey o bien en Houston, Baytown y Pasadena.



De acuerdo con fotos policiales, Zambrano tiene en su haber varios delitos en Texas que incluyen: posesión de marihuana, allanamiento de residencia, así como no querer identificarse con un oficial con la ley. Ahora enfrenta cargos federales de tráfico de inmigrantes indocumentados que derivaron en la muerte de 53 personas.



De acuerdo con un informe, el chofer del tráiler intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, sin embargo, fue fotografiado por una cámara de seguridad, sonriendo detrás del volante cuando pasaba por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Encinal, Texas.



El panorama de Homero Zamorano es sombrío ya que a decir de los fiscales federales él, así como sus otros cómplices, podrían pasar el resto de su vida tras las rejas o bien, podrían enfrentarse a la pena de muerte.

