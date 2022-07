Shakira recuerda el baile del robot que hizo en un ajustado vestido vinotinto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Shakira publicó en su cuenta de Instagram un recuerdo de cuando visitó el programa de Jimmy Fallon. La cantante colombiana hizo la coreografía que caracteriza a su tema ‘Te felicito’, el cual la muestra haciendo pasos de baile como si fuera un robot.

En un vestido vinotinto de minifalda y transparencias en el área del pecho, acompañado de unos botines negros y su cabello suelto y ondulado, la artista mostro sus dotes de baile.

“tbt when @jimmyfallon and I danced #TeFelicito 💜🤖 @fallontonight”, fu el mensaje cn l que Shakira acompañó esta publicación que ya tiene casi un millón de me gustas.

Muchos de los comentarios que recibió la intérprete colombiana son de apoyo y amor tras las situaciones que ha tenido que enfrentar en el último mes.

La intérprete de ‘waka waka’ se separó de Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona con el que estuvo durante 12 años y con el que tuvo 2 hijos. En principio se rumoró que el fin de la relación había sido por una infidelidad cometida por el deportista. Sin embargo, nuevos rumores han surgido y ahora se dice que la razón del fin del amor entre Shakira y Piqué fue el dinero.

Asimismo, la colombiana también atravesó una situación junto a su padre, quien sufrió una gran caída por la que debió recibir atención médica, motivo por el cual a ella se le vio sobre una ambulancia y no por un ataque de pánico que habrá sufrido ella debido a la situación que estaba viviendo con su ex pareja.

Los fanáticos de la colombiana no han dejado de expresarle su apoyo, incluso lo hicieron en la última publicación de Instagram que hizo Gerard Piqué, hace casi un mes: “A ver Gerard ¿quién en su sano juicio le pone cachos a la Shaki?”, “Gracias a Shakira sé de tu existencia”, “Ajá papá bello, dinos algo sobre el chisme pa saber si te prohibimos la entrada a Latam o que”, “Como se te ocurre traicionar a la mamá de tus hijos”, “Sin Champions, sin liga y sin Shakira, madre mía Piqué”, “Shakira es mucho para ti” y “Piqué out, no más waka waka para ti bro”.

