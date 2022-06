Los fans de Shakira no dejan en paz a Piqué y le dicen de todo en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la última publicación de Instagram que hizo Gerard Piqué no paran de llegar los comentarios de los fanáticos de Shakira que aún no pueden creer que la pareja se esté separando debido a una posible infidelidad por parte del futbolista español del FC Barcelona.

La confirmación de la separación de la pareja llegó el pasado sábado mediante un comunicado enviado por la agencia de comunicaciones de la artista colombiana y tras casi una semana de que se hiciera pública la supuesta infidelidad del defensa del equipo catalán a través del podcast ‘Mamarazzis’, del medio español El Periódico.

La última publicación del futbolista español presume la indumentaria del FC Barcelona para la próxima temporada. En la imagen aparece Piqué rodeado de varios futbolistas más, entre los que incluso destaca Carles Puyol.

En los comentarios, que ya han superado los más de 25,900, las personas no han dejado de reprocharle el hecho de que le haya sido infiel a Shakira, una de las artistas latinas más importantes del mundo. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a Piqué:

“A ver Gerard ¿quién en su sano juicio le pone cachos a la Shaki?”, “Gracias a Shakira sé de tu existencia”, “Ajá papá bello, dinos algo sobre el chisme pa saber si te prohibimos la entrada a Latam o que”, “Como se te ocurre traicionar a la mamá de tus hijos”, “Sin Champions, sin liga y sin Shakira, madre mía Piqué”, “Shakira es mucho para ti” y “Piqué out, no más waka waka para ti bro” son algunos de los comentarios más destacados.

La última publicación en Instagram que Shakira le dedicó a Piqué, el padre de sus dos hijos, fue en referencia a los 600 partidos del futbolista español: “600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, dijo Shakira.

