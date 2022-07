¿Propuesta indecente? Ivonne Montero habría sido invitada a participar en un trío en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

‘La Casa de los Famosos 2’ sin duda alguna se ha convertido en uno de los reality show del momento por todo la controversia que han generado sus participantes que se han dejado ver tal cual son, pues de ellos todos estábamos acostumbrados solo a ver su parte profesional.

Nacho Casano y Lewis Mendoza han sido uno de los concursantes que más han convivido juntos, pues se han mostrado casi como inseparables en medio del resto de los demás artistas. Sin embargo, ellos hasta se han encargado de ponerse a criticar las conversaciones que tiene el resto, y una de ella habría sido una que existió entre la actriz Ivonne Montero y Natalia Alcocer.

Este hecho terminó haciendo enojar a Montero, y es que ella se vio en la necesidad de querer dejar clara la situación de una propuesta que habría recibido antes de ser criticada.

“A lo mejor no te acuerdas… llegaste y te pusiste en medio de los dos y me dijiste, ‘me gustan las niñas, me gustan los niños, hagamos un trío’”, dijo Montero en el mencionado reality show.

Luego de la actriz haberlo enfrentado, este fingió no haber recordado sus palabras. Por ello, Mendoza hizo uso de su tono bromista para responder: “Me gustan los papacitos así como tú”. Posteriormente, la pareja de amigos se abrazaron y la actriz volvió a repetir que él sí había dicho eso.

Sin embargo, el argentino quedó con muchas dudas luego de la conversación que se había generado, y es que Natalia vio la oportunidad de subir de tono los ánimos al decir que Ivonne en una ocasión le había dicho que había visto medio extraña la cercanía entre ellos.

“Yo no sabía nada de eso, Natalia dijo que lo sabía desde hace un montón”, dijo Natalia.

“Lo que me llama la atención es que Natalia, lo sabía desde hace un mes y no dijo nada… Es que no quería dañar nuestra relación”. Sin embargo, Lewis no aguantó la risa ante esos comentarios y en todo momento mantuvo su postura y no lo reconoció.

