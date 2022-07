Capturan a sospechoso del tiroteo en el desfile del 4 de julio en Highland Park donde murieron 6 personas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Robert “Bobby” Crimo III, de 22 años de edad, fue detenido por ser el presunto responsable de un tiroteo durante un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, en el que seis personas murieron y otras más resultaron heridas.

Poco más temprano, la policía de Highland Park identificó a Robert “Bobby” Crimo III, de 22 años, como una persona de interés, y era considerado como “armado y peligroso”, sin embargo, fue capturado después de una persecución de una hora.

El sujeto mató al menos a seis personas e hirió a unas dos docenas más desde un techo antes de huir, dijo el subjefe de la oficina del alguacil del condado de Lake, Chris Covelli, durante una rueda de prensa vespertina.

Cinco de los muertos fueron encontrados en el lugar y eran adultos, dijeron las autoridades. Otro fue llevado a un hospital donde murió.

Arrestan a persona de interés por 🚨 tiroteo masivo en Illinois.

Según la policía de #HighlandPark se trata de Robert “Bobby” Crimo III de 22 años a quien buscan de manera urgente. pic.twitter.com/PbRMF0scHL — AnaPatriciaCandiani (@apcandiani) July 4, 2022

Un niño estaba entre los heridos y resultó gravemente herido, dijeron las autoridades.

Se produjeron disparos en la intersección de Central Avenue y 2nd Street en Highland Park, un suburbio rico de Chicago, alrededor de las 10:24 a. m. de este lunes, según las autoridades y el pistolero seguía prófugo a las 3 de la tarde. Rifle found at Highland Park parade shooting was “high-powered” but no word on what kind of rifle yet.



Gunman seemed to shoot at spectators generally, Lake County sherif deputy Chris Covelli says. pic.twitter.com/qmlkv58ihM— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) July 4, 2022

Covelli dijo que el sospechoso usó “un rifle de alto poder”, pero se negó a dar una descripción detallada del arma. El ataque comenzó cerca del último tramo de la ruta del desfile, dijo, y apuntó a los espectadores al margen.

Agregó que el ataque marcó un “día muy aleatorio, muy intencional y muy triste”.

Las autoridades dijeron que el hombre armado accedió al techo de un negocio posiblemente a través de una escalera en un callejón adjunto al edificio.

La policía estatal y los oficiales de Chicago corrieron al lugar para ayudar a la policía de Highland Park en la investigación, al igual que los agentes de la oficina del alguacil del condado de Lake.

También lee:

· Persona de interés fue identificada por la policía tras tiroteo masivo de Highland Park que dejó seis muertos; permanece prófugo

· Biden tras mortal tiroteo en Highland Park, Illinois: “no voy a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada”

· Policía dice que autor del tiroteo en Highland Park es un joven blanco que disparó con un rifle