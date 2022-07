Tiroteo en Highland Park: Al menos 6 muertos y decenas de heridos dejó desfile por el Día de la Independencia de EE.UU.

Un saldo de al menos 6 fallecidos y decenas de heridos dejó un tiroteo durante un desfile por el Día de la Independencia de EE.UU. en la localidad de Highland Park (Illinois, EE.UU.), este lunes, de acuerdo con la información recopilada por el diario Chicago Sun Times, que cita fuentes policiales.

Hasta momento, las autoridades no han ofrecido cifras oficiales sobre las víctimas, sin embargo, medios locales ofrecen estimaciones sobre la cantidad de personas.

Aún no queda claro si los seis muertos se encuentran en la cifra de los hospitalizados.

Zaremski said that after the shots at Central Avenue around Second Avenue, he saw “people in that area that got shot,” including “a woman covered with blood . . . She did not survive.” Watch footage a Sun-Times reporter captured here: https://t.co/QYjrPq1FeY — Chicago Sun-Times (@Suntimes) July 4, 2022

El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que iniciara el desfile e hizo que cientos de personas que se encontraban en el lugar comenzaran a correr asustadas por los disparos, muestran vídeos del Chicago Sun Times y otros medios.

De acuerdo con el diario WGN9, el presunto agresor no está bajo custodia hasta el momento. Las autoridades instaron al público a refugiarse y evitar el centro de la ciudad.

Entre las últimas actualizaciones del caso, el Chicago Sun Times detalló que, según un testigo, el presunto responsable habría sido fue atropellado por un jeep rojo que se dirigía hacia el norte por Pulaski Road. A witness told officers the man was struck by a red Jeep going north on Pulaski Road, police said. The Jeep did not remain on the scene. https://t.co/o7rWVSMVW3— Chicago Sun-Times (@Suntimes) July 4, 2022