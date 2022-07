Laura Bozzo queda furiosa al ver que Salvador Zerboni se salvó de la eliminación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De entre todos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ se sabe que el carácter más explosivo lo tienen Salvador Zerboni y Laura Bozzo.

Ambos tienen eso en común y que desde el inicio del reality han pertenecido al cuarto morado. Sin embargo, la convivencia luego de 56 días encerrados ha comenzado a afectarles y de un tiempo para acá han mantenido fuertes discusiones hasta por el más mínimo detalle.

De hecho parece que su amistad ya no tiene ningún arreglo en esta ocasión, ya que Laura no pudo ocultar su inconformidad ante la decisión del público de haber salvado a Zerboni de la eliminación de este lunes, 4 de julio, en la que Rafael Nieves se despidió para siempre de la competencia.

Para la señorita Laura hubiera sido mejor no ver a Salvador regresar a la casa y su expresión lo confirmó. Por desgracia para Bozzo, los fans del reality de Telemundo son los que deciden con sus votos quién quiere que se mantenga en la competencia y eligieron volver a darle su apoyo a Zerboni.

“Laura con su show como siempre, bravo Zerboni”, “¿Por qué Laura no lo recibió?”, “Qué grosera es Laura, lo único que ha hecho Salvador es tratarla bien, no puede ser”, “Esa Laurita se está saliendo del huacal, Zerboni es quien más la ha cuidado”, “Tanto que hacen por ella y no se da cuenta. No la entiendo”, “Ella le siente miedo a Zerboni, ella está viendo con quien se va al SUM con uno que no sea tan popular claro siempre quiere hacer quedar mal a Zerboni lo que no sabe ella es que él tiene sus fans”, es como reaccionaron algunos seguidores a la actitud de Laura.

Laura ya no está dispuesta a soportar a Zerboni, ni a convivir con él que hasta quiere cambiar sus cosas al cuarto azul. El último enfrentamiento que tuvieron fue por un comentario hecho por Salvador, pues aseguró que Bozzo estaba limpiando la cocina para que no la nominaran, y ella por supuesto no lo tomó nada bien. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Con Rafael fuera de ‘La Casa de los Famosos’, en el cuarto morado sólo quedan Laura, Daniella Navarro y Salvador, y a pesar de que prometieron nunca nominarse entre ellos, ya nada impediría que la conductora peruana comience a lanzar sus votos contra Zerboni para las siguientes nominaciones. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

