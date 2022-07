¿Salvador Zerboni a la final de ‘La Casa de los Famosos’? Esto es lo que dice el público

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Salvador Zerboni sobrevivió a una nueva eliminación en ‘La Casa de los Famosos’. La personalidad eliminada en esta ocasión fue Rafael Nieves, quien es el octavo expulsado del famoso reality show de Telemundo.

Zerboni fue el primer salvado de la noche de eliminación y en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities mostraron el momento en el que él regresa de la sala de eliminación. La reacción de Laura Bozzo fue la que se pudo apreciar, y parece que a la presentadora no le gustó mucho que él regresara a la casa.

En los comentarios que han dejado los televidentes en esta publicación destacan muchos mensajes de apoyo a Zerboni. ¿Será él uno de los que llegue a la gala final de ‘La Casa de los Famosos’?

A continuación te dejamos algunos de los comentarios más destacados a propósito de que Salvador Zerboni continúa de pie en el programa: “ZERBONI GANADOR”, “Vengaaaaa zerboni a ganar”, “Te amo zerboniiii bieeeenn!!!”, “TE QUEREMOS ZERBONIIII MI VILLANO FAVORITO”, “VAMOS ZERBONI ESTAMOS CONTIGO HASTA LA FINAL ERES EL UNICO CON PANTALONES AHI”, “Laura me tiene HARTA en vez de recibirlo con un abrazo mira lo que hace , pero gracias que Zerboni no tiene a nosotros”, “Que feliz se la ve a Laura jajaja. Vamos Zerboni yo te abrazo”, “Zerboniiii a la final” y “YO VOTARÉ HASTA EL FIINAALL PARA ZERBONI” se pueden leer en el post.

Salvador Zerboni hace unas semanas protagonizó un momento que dictó sentencia para Osvaldo Ríos, quien fue el séptimo eliminado de la competición. Ríos le dio un beso en los labios a Zerboni sin su consentimiento y el público no perdonó su comportamiento y votaron para que él fuera el que abandonara el reality show en esa oportunidad.

Tras su salida, Ríos habló sobre ese beso: “Cuando yo recibo 7 besos todos los días, todos los días él me daba un besito en la mejilla, aquí muy cerquita de la boquita, me daba ese piquito y me decía ‘buenos días hermanito y hermanito’ y yo sabía que me había dado la puñalada por la espalda, que le había llevado información falsa a Laura diciéndole que yo quería sacarla del presupuesto cuando yo realmente fui a donde la jefa al confesionario a decirle ‘jefa ¿Cómo hacemos? porque la señora ni siquiera se hace un cafecito y queremos ver cómo hacemos’. Entre él y yo llegamos a un acuerdo de caballeros que ambos la íbamos a cuidar, a proteger y no la íbamos a dejar sin alimento”.

