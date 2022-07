Rafael Nieves es el octavo expulsado de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafael Nieves ya no forma parte de los habitantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pues el haber obtenido sólo el 27% de los votos del público lo convirtió en el octavo eliminado.

Fue en una votación muy cerrada, ya que una tabla preliminar que se reveló la mañana de este lunes, 4 de julio, mostraba a Salvador Zerboni en la última posición con el porcentaje más bajo, sin embargo, todo dio un giro y para la hora de la gala Rafael ya se encontraba con un pie fuera de la competencia.

“No merecía salir, fue una eliminación triste”, “Qué triste mi Rafa, te vamos a extrañar”, “No importa Rafa, se fue uno, pero quedan dos para seguir luchando”, “Espero y la próxima semana salga un azul”, “Yo creo que ha sido una de las eliminaciones más dolorosas para el cuarto morado y para nosotros”, “La eliminación más triste de la temporada”, fue como reaccionó el público a la salida de Rafael Nieves.

La gráfica de porcentajes señalaba a uno de los nominados con el 44% que se dice lo obtuvo Daniella Navarro, a pesar de que no fue la primera en volver a la casa y el 29% sería de Zerboni.

Desde que concluyó la semana en la que Osvaldo Ríos fue eliminado, nada fluyó bien para Rafael. Había ganado el poder especial en la cena de nominados que consistía en tener contacto con alguien del exterior y lo perdió por haberlo comentado con Daniella.

También los votos que otorgó en el proceso de nominación fueron anulados junto con los de sus compañeros del cuarto morado (Daniella, Salvador y Laura Bozzo), por haber hecho complot, lo que provocó su nominación directa. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Tras 56 días encerrado, en la primera semana coronado como líder y en más de tres ocasiones nominado por los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’. Así es como Rafael Nieves queda fuera de una competencia que tiene como premio $200,000 dólares. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

