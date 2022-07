Anuel: Así reacciona la gente tras imágenes donde se le ve un pequeño bulto en el brazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Anuel causó conmoción en las redes sociales luego de que se hiciera viral un video de él cantando sobre un escenario y de que los usuarios de estas plataformas digitales se percataron de un detalle en el brazo del cantante boricua.

Mientras el cantante interpretaba una de sus canciones levantó su brazo izquierdo y se pudo ver un pequeño bulto que tiene un poco más arriba del codo. En los comentarios de esta publicación que hizo ‘Suelta La Sopa’ muchos de los internautas dejaron sus opiniones con respecto a esta situación. Estos son algunos de los mensajes más destacados:

“Puede ser un quiste eso le sale a cualquiera y él no está libre de esas cosas cual es el problema”, “Parece las cositas que le queda a las personas cuando los dealizan”, “Oh pero él es un ser humano como cualquiera puede salirle cualquiera cosa , oh cuál es el asombro”, ”Creo que será su venas de tanto que tiene tatuajes y ahora le saltan creo yo”, “Una goma es normal es un ser humano es de carne y hueso dejen la crítica”, “A lo mejor Es de la dieta que según él dice !!! Pero una dieta no llega a un punto que te miras coco”, dijeron algunas personas.

Hace algunas semanas Anuel recibió críticas debido a su apariencia física: las personas en redes sociales señalaron que el cantante boricua estaba muy flaco.

“Estás desnutrido, mi vida”, “Qué onda amigo no te cocina nada yailin? Con karol estabas más alimentado”, “Ese no parece anuel”, “Papo estas flaco por dios come algo mío” y “Muy delgado”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron tras un video en el que se le ve sentado, bailando y con la cara cubierta.

Días después, Anuel presumió de su cuerpo luciendo un ajustado calzón de la UFC. “Los envidiosos ya no saben qué más decir. Que Dios los bendiga como quiera. A mi me va cabr*n”, escribió Anuel para acompañar este video grabado frente al espejo.

